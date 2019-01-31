Максим Буртасов лидировал в спринте на этапе Кубка России

31 января 2019 14:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

IV этап Кубка России по биатлону стартовал в Красноярске 30 января.

Соревнования являются оборочными к чемпионату Европы, который состоится в Минске 18–24 февраля, а также к XXIX Всемирной зимней Универсиаде – главный студенческий спортивный форум будет принимать 2–12 марта Красноярский край.

Турнир начался спринтерскими гонками: 7,5 км у женщин и 10 км у мужчин. Новосибирский спортсмен Максим Буртасов лучше всех справился с дистанцией, допустил один промах и финишировал первым. Его время – 26 минут 37,7 секунды. Хозяин трассы Александр Дедюхин отстрелялся чисто, но проиграл Максиму в скорости и занял второе место (+20,1). Третьим стал представитель ХМАО ­– Югры Вадим Филимонов (+22,5), сделав также один неудачный выстрел.

У женщин в призовую тройку составили Екатерина Мошкова, Кристина Резцова (обе – ХМАО – Югра) и Тамара Воронина (Свердловская область). Лучшая из новосибирских спортсменок в этом виде программы – Лейсан Бикташева, у нее десятое место (среди 48 участниц гонки).

В рамках соревнований запланировано провести также две эстафеты (смешанную и одиночную смешанную) и индивидуальную гонку.