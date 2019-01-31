Их рассудил фотофиниш: Комнатная и Качалова устроили жаркую схватку в Таштаголе

31 января 2019 14:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

IV этап Кубка России по сноуборд-кроссу состоялся на базе горнолыжного комплекса «Гора Туманная» в Таштаголе (Кемеровская область).

Борьба за первое место в женском турнире развернулась довольно острая. Золото оспаривали две молодые новосибирские спортсменки Валерия Комнатная и Ксения Качалова. Федерация сноуборда России сообщает, что судьям пришлось определять победительницу по фотофинишу. Комнатная в ходе финального заезда отставала от Качаловой на протяжении почти всей дистанции. Однако на финишной прямой смогла опередить соперницу, отыграла буквально несколько сантиметров и одержала победу. Соответственно, Ксения стала второй, замкнула тройку лидеров Анна Симакова из Магаданской области.

Как предыдущий этап Кубка России, эти старты проходили по системе Round Robin: каждый участник, преодолевший этап квалификации далее участвует в серии заездов, по сумме баллов которых определяются полуфиналисты.

Отметим, для Валерии Комнатной это уже третье призовое место на этапах Кубка России нынешнего сезона. В декабре на первом этапе в Миассе (Челябинская область) она завоевала золото, на втором (там же) вошла в восьмерку сильнейших, но не попала в призеры, 19 января этого года в Красноярске на третьем этапе завершила гонку с третьим результатом, а 23 января в Таштаголе снова победила. Между тем Ксения Качалова, также участница всех названных соревнований, пробилась на пьедестал впервые.

Спортсменкам по 16 лет, обе они воспитанницы ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», тренируются у Дмитрия Гуляева и Антона Казанцева. Валерия – мастер спорта России, Ксения – кандидат в мастера спорта.

Следующий этап Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс» пройдет в 22 февраля на баз ГК «Уксус» в Екатеринбурге.