В Альметьевске прошел Открытый чемпионат РТ по зимнему плаванию

31 января 2019 15:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26-27 января в Альметьевске состоялся XII Открытый чемпионат Республики Татарстан по зимнему плаванию. В состязании приняли участие команды из городов Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республик и Самарской области. Около ста спортсменов отстаивали честь своих регионов. Среди пловцов были и опытные, закалённые ветераны: чемпионы со стажем, такие, как Епифанов Юрий Михайлович, 1943 года рождения – самый взрослый участник чемпионата, экс чемпион мира по зимнему плаванию Роман Петров оба из клуба в Тольятти федерации Самарской области. А также молодые Альметьевские пловцы, уже участвовавшие в подобных заплывах. Самым юным участником стал учащийся 4 класса в «Татнефть – школе» Гареев Сабир, которому едва исполнилось одиннадцать лет. Но все они, как один преданы спортивному холодовому водному закаливанию.

Приветствовал спортсменов председатель Федерации зимнего плавания РТ Валерий Мальцев и главный судья соревнований Родион Квасов. Заполывы начались выступлением вольным стилем у женщин на дистанции 25 метров. Затем вступили в спор на дистанцию 50 и 100 м вольным стилем мужчины и женщины. А позже продолжили на аналогичных дистанциях брассом.

Первое общекомандное место за спортсменами клуба «Айсберг» из Альметьевска, второе место завоевали пловцы Самарской области (Тольятти). Третье место у спортсменов Лениногорска.

Второй день соревнований начался с эстафеты 4 по 25м, где Альметьевцы были первыми и вторыми, поскольку в данном противоборстве хозяева чемпионата выставили две команды.

Лучшими по итогам двух дней соревнований пловцами из Татарстана стали Ильфат Абдеев, Аскаров Рафаил, Любовь Гилязова, Дамир Иблиаминов, Олег Карнаушенко, Рашид Зиятдинов, Фердаускай Султанова, Анна Садрова, Юрий Тимофеев, Гульсум Нурхаметова, Илмира Гарифуллина, братья Ильдар и Ильнур Бикмиевы, Софья Ибрагимова, Анастасия Ярославлева, Раис Шарафутдинов и другие.

Оргкомитет чемпионата благодарит руководство Альметьевского муниципального района за деятельное участие в подготовке Чемпионата РТ в Альметьевске, а также ПАО «Татнефть» за регулярную поддержку и спонсорскую помощь моржам РТ.