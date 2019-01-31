Альметьевский «Спутник» в сухую обыграл «Сарматы»

31 января 2019 15:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

30 января альметьевская «молодежка» со счетом 2:0 одержала победу над гостями из Оренбурга.

Болельщики «молодежки», которых от матча к матчу в «Юбилейном» становится все больше, долго ждали первый гол. Два с половиной периода дружины искали подходящий момент, но вратари сводили к нулю все старания оппонентов. На пятьдесят второй минута Вячеслав Колесников все же нашел «лазейку» и открыл счет голам «Спутника». Прошло совсем немного времени, как наши хоккеисты закрепили успех голом Даниила Мельникова.

До финальной сирены осталось чуть более шести минут. Их хозяева провели уверенно, не дав «Сарматам» создать какую-либо опасную ситуацию. Завтра ждем болельщиков во дворце спорта в это же время.

30.01.2019. Альметьевск. Дворец спорта «Юбилейный». 309 зрителей. «Спутник» - «Сарматы» (Оренбург) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Судьи: Пестов, Потапов, Прохоров, Иванов.

Голы: 1:0 - Колесников (52.17). 2:0– Мельников (Шарипов, 53.40).

«Спутник» (10): Минегалиев. Мулюков - Онишко (А), Бархаткин - Цыганов(4) – Шарипов, Аввакумов - Лебедев, Мельников - Назмутдинов - Галимзянов (А), Галимарданов - Устинов(2), Колесников – Коротков (2) - Шолгин (К), Резанов - Галиаскаров(2), Закиров - Вадигуллин - Ахметзянов

«Сарматы» (16, в т.ч. 2-КШ): Мустафин(2). Никитин(2) - Каримов(2), Куров - Юлбарисов (А) (2) - Ипатов (К) (2), Мельниченко(4) - Локкоев, Залалутдинов - Новиков – Райн, Хаймоненко - Герасин, Уколов - Тимашев (А) – Волонцевич, Катаев - Волков - Колосов

Броски в створ: 27:17; Голы: 2:0; Вбрасывания: 30:21; Блокированные броски: 5:18; Силовые приемы: 6:7; Штраф: 10:16