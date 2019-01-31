Челнинские спортсмены заняли призовые места в турнире по борьбе на поясах - Советский спорт
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31 января 2019 16:40Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Челнинские спортсмены заняли призовые места в турнире по борьбе на поясах

С 26 по 29 января в г. Астана (Казахстан) прошел Международный турнир по борьбе на поясах среди юношей 2001-2003 г.р. на призы Заслуженного тренера Республики Казахстан Валиева Рафика Гарифовича

С 26 по 29 января в г. Астана (Казахстан) прошел Международный турнир по борьбе на поясах среди юношей 2001-2003 г.р. на призы Заслуженного тренера Республики Казахстан Валиева Рафика Гарифовича

В турнире приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Россия все города и области Казахстана. Общей сложностью участвовало 230 спортсменов.

На соревнованиях участвовали воспитанники МАУ «СШОР «Витязь» им. М.Ш. Бибишева». Поздравляем с успешным выступлением:

1 место – Романова Ольга, в весовой категории +70 кг.

3 место – Мусин Булат, в весовой категории 55 кг.

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