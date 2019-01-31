Команда Республики Коми по баскетболу откроет полуфинал первенства России среди девушек 2003 г.р.

В эту субботу, 2 февраля, в Москве на спортбазе «Олимпийские надежды» стартует полуфинал первенства России по баскетболу среди юниорок до 17 лет. С самого начала турнира в борьбу вступит команда Республики Коми.

Напомним, что в ноябре наши баскетболистки стали бронзовыми призерами межрегиональных соревнований и прошли в полуфинал первенства страны. Именно сыктывкаркам выпала честь открыть состязания, их соперницами станет команда Ханты-Мансийского АО-Югра.

Турнир продлится до 9 февраля, наши девушки проведут встречи также с представительницами Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской, Московской и Новосибирской областей.

«Да, состав этого турнира оказался очень серьезным. Нашим девушкам будут противостоять сборные регионов, в которых баскетбол весьма развит. Но коллектив школы полностью доверяет своим воспитанницам – мы вложили в них много сил и получили очень крепкую команду с сильными игроками. Например, Валерия Мосеевская - победитель Всероссийских соревнований прошлого года. Поэтому мы ждем начала турнира и верим в победу», - рассказал пресс-службе минспорта Коми директор спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Равиль Валеев.