Республика Коми - одиннадцатая в национальном рейтинге ГТО

31 января 2019 16:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Федеральный оператор ВФСК ГТО подвел итоги реализации комплекса «Готов к труду и обороне!» в регионах России с учетом работы за 4 квартал 2018 года.

На положение мест в таблице влияют 7 основных критериев оценки в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. Среди показателей, например, доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов, количество жителей, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия и доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных.



По данным на 1 января 2019 года, Коми занимает общее 11 место среди всех регионов страны. В сравнении с положением в таблице по итогам прошлого года, республика поднялась сразу на шесть позиций вверх. В 2018 регион «финишировал» на 17 строчке рейтинга.



Лучшими по качеству внедрения комплекса ГТО за 2019 год стали Воронежская, Пензенская и Тюменская области.



Отметим, что Коми среди регионов Северо-Западного Федерального округа оказалась лучшей.



«Региональным оператором ГТО совместно с муниципальными центрами тестирования ведется огромная работа по внедрению комплекса в регионе. В городах и районах Коми ГТО, можно сказать, находится под личным контролем местных глав. Такое внимание к комплексу на местах, поддержка Министерства физической культуры и спорта республики и личная заинтересованность каждого, кто занимается внедрением и обеспечивает нам неплохие показатели на уровне страны. Однако, мы максималисты и будет дальше стараться держать свой уровень, приобщая к ГТО все новые слои населения и трудовые коллективы», - отметила пресс-службе минспорта Коми Региональный оператор ГТО Наталья Жоголева.



Также Наталья Жоголева особо выделила работу по пропаганде и освещению комплекса в республике. По этому показателю регион стабильно держится в «десятке» национального рейтинга.



Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" – программная и нормативная основа физического воспитания населения, устанавливающая требования к уровню его физической подготовленности. Приказ о возрождении ГТО в России подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году. Инициатива о возвращении норм ГТО впервые была озвучена президентом еще в 2013 году.



«Думаю, что вполне уместно вспомнить позитивный опыт прошлых лет, когда в нашей стране действовал так называемый комплекс ГТО, его нормативы сдавали люди разных возрастов, это был реально работающий механизм. В значительной степени он затерся, но он работал. Эту систему нужно возродить», – сказал тогда президент.