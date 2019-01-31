Бадминтонисты Поволжской академии – победители Всероссийских соревнований среди студентов - Советский спорт
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31 января 2019 22:40Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Бадминтонисты Поволжской академии – победители Всероссийских соревнований среди студентов

Команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма поднялась на высшую ступень пьедестала командного турнира Всероссийских соревнований среди студентов, которые прошли с 28 по 30 января в Раменском (Московская область).

Команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма поднялась на высшую ступень пьедестала командного турнира Всероссийских соревнований среди студентов, которые прошли с 28 по 30 января в Раменском (Московская область).

В составе команды сыграли: Александр Василькин, Амир Хамидуллин, Михаил Гелашвили, Егор Черкасских, Анастасия Редькина, Александра Семенова, Екатерина Кадочникова, Захар Устинов, Алина Романко, Мария Малыгина и Юлия Буланцева.

В финале «академики» переиграли студентов Гжельского государственного университета (Московская область) со счетом 3:1. Победное очко нашей команде принес дуэт Александры Семеновой и Екатерины Кадочниковой, переигравший пару Анастасии Семеновой и Ксении Евгеновой.

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