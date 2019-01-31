Татарстанцы стали призерами Первенства ПФО по настольному теннису

С 23 по 27 января в г.Чебоксары прошло лично-командное первенство Приволжского федерального округа среди теннисистов до 19 лет.
С 23 по 27 января в г.Чебоксары прошло лично-командное первенство Приволжского федерального округа среди теннисистов до 19 лет. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов. По результатам первенства спортсмены Республики Татарстан добились следующих результатов:
Одиночный разряд среди юношей:
2 место – Ахметсафин Дамир
Одиночный разряд среди девушек:
2 место – Васильченкова Анастасия
3 место – Слаутина Арина
3 место – Дмитриева Анна
Парный разряд юноши:
3 место – Юсупов Динар/Загоскин Сергей
Парный разряд девушки:
2 место – Слаутина Арина/Дмитриева Анна
3 место – Юнусова Альфия/Кутузова Арина
Смешанные пары:
3 место – Ахметсафин Дамир/ Слаутина Арина
Командные соревнования:
1 место – команда юниоров Республики Татарстан в составе Ахметсафина Дамира, Юсупова Динара, Загоскина Сергея, Султанова Марата, Динмухаметова Ильнура;
2 место – команда юниорок Республики Татарстан в составе Слаутиной Арины, Дмитриевой Анны, Васильченковой Анастасии, Юнусовой Альфии, Мальцевой Анастасии.
По итогам соревнований путевки на Первенство России среди юниоров до 19 лет, которое состоится с 25 по 31 марта 2019 года в г. Верхняя Пышма получили следующие спортсмены: Ахметсафин Дамир, Загоскин Сергей, Юсупов Динар, Динмухаметов Ильнур, Васильченкова Анастасия, Слаутина Арина, Дмитриева Анна, Юнусова Альфия.