Татарстанцы стали призерами Первенства ПФО по настольному теннису

31 января 2019 22:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 23 по 27 января в г.Чебоксары прошло лично-командное первенство Приволжского федерального округа среди теннисистов до 19 лет.

С 23 по 27 января в г.Чебоксары прошло лично-командное первенство Приволжского федерального округа среди теннисистов до 19 лет. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов. По результатам первенства спортсмены Республики Татарстан добились следующих результатов:

Одиночный разряд среди юношей:

2 место – Ахметсафин Дамир

Одиночный разряд среди девушек:

2 место – Васильченкова Анастасия

3 место – Слаутина Арина

3 место – Дмитриева Анна

Парный разряд юноши:

3 место – Юсупов Динар/Загоскин Сергей

Парный разряд девушки:

2 место – Слаутина Арина/Дмитриева Анна

3 место – Юнусова Альфия/Кутузова Арина

Смешанные пары:

3 место – Ахметсафин Дамир/ Слаутина Арина

Командные соревнования:

1 место – команда юниоров Республики Татарстан в составе Ахметсафина Дамира, Юсупова Динара, Загоскина Сергея, Султанова Марата, Динмухаметова Ильнура;

2 место – команда юниорок Республики Татарстан в составе Слаутиной Арины, Дмитриевой Анны, Васильченковой Анастасии, Юнусовой Альфии, Мальцевой Анастасии.

По итогам соревнований путевки на Первенство России среди юниоров до 19 лет, которое состоится с 25 по 31 марта 2019 года в г. Верхняя Пышма получили следующие спортсмены: Ахметсафин Дамир, Загоскин Сергей, Юсупов Динар, Динмухаметов Ильнур, Васильченкова Анастасия, Слаутина Арина, Дмитриева Анна, Юнусова Альфия.