Министерство спорта Республики Татарстан подвело итоги 2018 года

31 января 2019 22:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В концертном зале «Академия» Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось расширенное заседание коллегии ведомства.

31 января в концертном зале «Академия» Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось расширенное заседание коллегии Министерства по вопросу: «Об итогах работы Министерства спорта Республики Татарстан в 2018 году и о задачах на 2019 год».

В состав Президиума вошли председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ, председатель коллегии Владимир Леонов, депутат ГД РФ, член Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев, депутат ГД РФ, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров и председатель Совета муниципальных образований РТ, президент Федерации спортивной борьбы РТ Экзам Губайдуллин.

Помимо них в заседании Коллегии приняли участие работники Аппарата Президента РТ, Аппарата Кабинета Министров РТ, руководители Министерств, ведомств, представители СМИ, руководители исполнительных комитетов муниципальных образований РТ и другие.

Заседание началось с доклада министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, который подвел итоги работы по направлению спорта в 2018 году, а также озвучил приоритеты на 2019.

Владимир Александрович отметил, что прошедший год получился богатым на спортивные события. Так, Татарстан удостоился высокой оценки на федеральном уровне, став обладателем номинации самого спортивного региона страны. Однако, безусловно, главным событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу:

«Прошедшие в Татарстане 6 матчей получили отличные отзывы от руководства Международной федерации футбола, а также самих футболистов и тренеров. На стадионе «Казань Арена» сыграли сильнейшие мировые футбольные команды. Всего матчи посетило свыше 250 тысяч зрителей, с практически 100% загрузкой стадиона. Атмосфера футбольного праздника царила и на Фестивале болельщиков FIFA, созданном на площадке Центра семьи «Казан». За весь период турнира Фан-фест посетило около миллиона болельщиков. Наследием ЧМ-2018 стали 7 спортивных площадок, реконструированных к мундиалю. Сегодня они используются детскими спортивными школами для проведения учебно-тренировочных занятий, и для проведения соревнований различного уровня, в том числе культурно-массовых мероприятий», - сообщил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что Татарстан традиционно был активен на международной спортивной арене:

«В 2018 году в республике проведено 14 соревнований европейского и международного уровня, 35 чемпионатов и первенств России, 10 Кубков России по видам спорта и более 800 республиканских спортивных мероприятий, которые, по оценкам международных и всероссийских федераций, прошли на самом высоком организационном уровне.

Особую гордость вызвали успехи татарстанских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, таких как: чемпионат Европы по водным видам спорта в Великобритании, Кубок мира по прыжкам в воду в Китае, чемпионаты Европы по бадминтону в Испании, России и парабадминтону во Франции, чемпионат мира по стендовой стрельбе в Южной Корее. На сегодняшний день 377 спортсменов от Республики Татарстан входят в составы команд России по олимпийским видам спорта.

По итогам XXIII Олимпийских зимних игр наши спортсмены Евгения Тарасова, Андрей Ларьков и Анна Нечаевская завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. На XII Паралимпийских зимних играх еще 3 медали – 1 серебряную и 2 бронзовые принесла Марта Зайнуллина. Уважаемые коллеги, участники заседания, друзья, давайте поаплодируем им. Мы гордимся Вами! Огромное спасибо спортсменам, тренерам, федерациям, спортивной общественности и конечно Президенту Республики Татарстан», - сказал Владимир Александрович.

Отдельно министр отметил успехи татарстанских профессиональных клубов: команды «КАМАЗ-Мастер», волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо-Казань», хоккейной команды «Ак Барс», мужского и женского клубов по хоккею на траве «Динамо-Казань» и «Динамо-Гипронивиапром»:

«Мы видим, что в развитии профессионального спорта и спорта высших достижений проведена серьезная работа на всех уровнях. Я благодарю всех причастных к этим результатам коллег и предлагаю не снижать темп», - подчеркнул глава спортивного ведомства.

Владимир Леонов напомнил, что в соответствии с Указом Президента РТ в июле 2018 года произошло разделение Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстана и образование новых ведомств: Министерства спорта Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан:

«Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов своему коллеге – министру по делам молодежи Республики Татарстан Дамиру Фаттахову и его команде. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем работать в тесном тандеме.

В этой связи одной из совместных задач в предстоящий период является введение дополнительной штатной численности специалистов муниципальных органов с целью четкого разделения направления их деятельности на молодежную политику и физическую культуру и спорт», - отметил министр.

Особенностью этого года, по мнению Владимира Александровича, является то, что Татарстан как и другие регионы включился в выполнение задач, поставленных в поручениях Президента Российской Федерации в рамках новых национальных проектов.

«В занятия физкультурой и спортом к 2024 году необходимо вовлечь более половины населения нашей страны. Это значит, что будут созданы еще более современные условия и возможности для развития и популяризации физической культуры и спорта среди нашего населения.

В рамках федеральных, республиканских и других программ осуществляется строительство спортивных сооружений, сеть которых уже насчитывает более 11 000 объектов. За прошлый год их количество увеличилось на 251 единицу. Показатель единой пропускной способности составил 66,7 %, что выше общероссийского уровня (менее 50 %). Благодаря поддержке Президента в республике в 2018 году построены крупные спортивные объекты: 10 крытых плавательных бассейнов, 6 универсальных спортивных залов и 2 ледовых дворца.

В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» построены ледовая арена в с. Старое Дрожжаное и футбольное поле на стадионе «Локомотив» в пос. Юдино.

Шестой год реализуется республиканская программа строительства универсальных спортивных площадок, в рамках которой уже построено 900 спортивных объектов, в том числе 96 площадок и 16 модульных лыжных баз. В этом году помимо строительства плавательных бассейнов и ледовых дворцов приоритетной задачей станет ввод полноценных футбольных полей и малозатратных манежей.

При этом, нашей общей задачей является привлечение внебюджетных средств к этой работе, в том числе и в рамках государственно-частного партнерства. Механизмы и опыт у нас уже имеются. В ноябре прошлого года совместно с Агентством инвестиционного развития мы провели большой форум по данной тематике. На котором, в частности, обсудили проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса Набережных Челнах», - рассказал глава ведомства.

Коснувшись темы государственно-частного партнерства, Владимир Александрович отметил, что значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры вносят крупные компании и корпорации. Так, в 2018 году только Акционерным обществом «Татнефть» проведены работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов спорта в 8 районах республики.

«Компанией ведется большая работа по развитию инфраструктуры велоспорта, тенниса и конного спорта. Прекрасным подарком для жителей Альметьевска стал монофункциональный спортивный комплекс с 50-метровым плавательным бассейном «Мирас». Выражаем компании «Татнефть» и лично генеральному директору Наилю Маганову, а также другим партнерам огромную благодарность за поддержку и развитие спортивной инфраструктуры в республике», - подчеркнул министр.

Он также поднял вопрос проведения капитального ремонта ряда объектов:

«По итогам анализа технического состояния ранее построенных объектов, необходим ремонт и доведения спортивных сооружений до современных требований. В связи с этим считаем целесообразным и будем просить поддержки руководства республики в формировании программы капитального ремонта спортивных объектов на трехлетний период», - сказал Владимир Александрович.

В своем выступлении министр отметил, что спорт становится фундаментом для людей, поддерживающих и пропагандирующих здоровый образ жизни, долголетия и хорошего самочувствия:

«Наблюдая большой интерес у населения, мы создали собственное брендовое направление Timerman, включающий серию масс-стартов по 5 видам спорта. За 2018 год мы провели 17 стартов по легкоатлетическому бегу, триатлону, лыжным гонкам, велогонкам и плаванию на открытой воде. Количество участников составило свыше 32 тысяч татарстанцев. В этом году мы поднимем планку до 19 стартов.

Также набирает популярность социально-спортивный татарстанский проект «Зеленый фитнес», который при поддержке Росмолодежи получил статус федерального. В прошлом году в 25 городах России общий охват населения в данном проекте составил более 250 000 человек.

Традиционно популярными у населения стали массовые соревнования: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Лыжня России-2018», «Кросс Нации», в которых за прошлый год приняло участие почти полумиллиона татарстанцев.

Отмечу наши команды «Олимп» из г.Мамадыша, ставшей победителем в финале Золотой шайбы и команду «Зенит-Казань-СОШ 179», завоевавшую «серебро» в финале «Кожаного мяча». Традиционно активны наши спортивные общества: «Уныш», «Спартак», «Динамо», ФСО Инвалидов, «Буревестник», Союз пенсионеров.Таким образом, целевой показатель охват занимающихся физкультурой и спортом по итогам прошедшего года составил более 45,5 %, что полностью соответствует индикаторам федеральной и республиканской целевой программы», - сообщил глава спортивного ведомства.

Владимир Леонов также затронул ряд задач, которые требуют проработки:

«В этом году министерству, совместно с главами муниципальных образований необходимо уделить особое внимание созданию условий по месту жительства населению старшего поколения, по месту работы для сотрудников предприятий и организаций, а также популяризации новых форм привлечения населения к спорту.

В последние годы многие спортивные сооружения адаптированы для занятий физической культурой и спортом инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня удельный вес населения с инвалидностью, занимающегося различными видами физкультурно-спортивной деятельности в Республике Татарстан, составляет 18,3 % (по Российской Федерации – 12,1 %). Задача органов местного самоуправления создать все необходимые условия для занятий данной категории лиц.

Немаловажной задачей остается развитие нашего флагманского проекта ГТО. По итогам 2018 года Республика Татарстан входит в число лидеров страны в рейтинге по внедрению комплекса. Количество зарегистрированных в электронной базе составило 614 тысяч человек, а выполнивших на знаки отличия 99 тысяч. В 2018 году число участников движения ГТО в республике увеличилось более чем на 80 000 человек (прирост на 16 % к абсолютным показателям 2017 года). Выросло и число мест, где граждане могут пройти испытания комплекса ГТО. На конец 2018 года в Республике Татарстан функционируют 54 центра и 358 мест тестирования. Региональным оператором выделено 88 ставок для специалистов, работающих по гражданско-правовым договорам.

Сегодня в Татарстане в каждой деревне построены спортивные площадки. В районах с населением от 10 тысяч возведены плавательные бассейны, либо ледовые дворцы или спортивные залы. Мы обладаем одной из лучшей спортивной инфраструктурой в стране, но вместе с тем отмечаем недостаточный приток тренерских кадров. Особенно это касается сельской местности.

С 2015 года количество штатных тренеров в возрасте 60 лет и старше увеличилось с 9 до 11 % (237 человек). При этом количество тренеров-молодых специалистов, работающих в спортивных школах, за период с 2010 года по настоящее время уменьшилось со ста сорока двух до ста одного человека.

В условиях сложившейся ситуации назрела необходимость принятия мер государственной поддержки тренеров-преподавателей ДЮСШ и тренеров организаций спортивной подготовки. С учетом поручений Президента Республики Татарстан о поддержки развития села предлагается принятие нормативного акта, устанавливающего введение единовременной выплаты молодым специалистам, окончившим профильные высшие и средние специальные учебные заведения по очной форме обучения. Суммой 120 тыс. рублей в первые три года, из них в первый год – в размере 30 тыс. рублей, во второй год – 40 тыс. рублей и в третий год – 50 тыс. рублей.

Надо отметить, что аналогичные меры государственной поддержки молодых специалистов уже действуют в нашей республике в сферах здравоохранения и культуры. Также такая практика в области физической культуры и спорта применяется и в ряде субъектов Российской Федерации в части предоставления единовременного денежного пособия, денежных выплат на хозяйственное обзаведение, денежных компенсаций по договорам найма жилых помещений.

Отрадно, что в нашей республике есть профильное высшее учебное заведение Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма. Академия 6-й год в рамках целевого набора готовит выпускников, а также реализует различные образовательные программы подготовки и переподготовки специалистов физической культуры и спорта», - рассказал Владимир Александрович.

Отдельного внимания министра удостоились вопросы подготовки спортивного резерва:

«В Республике Татарстан функционируют 170 детско-юношеских спортивных школ, которые осуществляют подготовку по 77 видам спорта, в том числе 48 олимпийским. Количество занимающихся в спортивных секциях составляет 91 тысяч человек, что выше показателя прошлого года. Работу с ними осуществляют 3 тысячи тренеров-преподавателей.

За прошлый год подготовлено 180 мастеров спорта России, 27 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта, еще 2900 человек получили первый спортивный разряд и звание кандидаты в мастера спорта.

С 2013 года ключевым направлением деятельности Министерства спорта Российской Федерации является работа по модернизации системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации, в рамках которой предусматривается преобразование спортивных школ из учреждений дополнительного образования в организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва.

Преобразование сети детско-юношеских спортивных школ согласовано Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и осуществляется поэтапно. Данная работа даст нам возможность получать федеральные субсидии на закупку необходимого инвентаря и оборудования, поддержку ведущих спортсменов, а также систематизировать работу по переходу спортсмена в спорт высших достижений.

Сегодня, как я уже отметил, Республика Татарстан является одним из ведущих субъектов Российской Федерации в области спорта высших достижений, несмотря, что единственная в стране выступает без параллельного зачета. Адресная поддержка со стороны Правительства республики дает свои положительные результаты.

В настоящее время ведется целенаправленная подготовка 42 спортсменов-кандидатов на участие в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Японии. Выделено дополнительное финансирование на обеспечение фармакологическими средствами, проведение тренировочных мероприятий и участие в отборочных соревнованиях. Уже есть результаты. Наша спортсменка по стендовой стрельбе МСМК Екатерина Рабая завоевала лицензию для сборной России по стендовой стрельбе.

Важнейшими задачами на 2019 год являются удачные выступления наших спортсменов на Всемирной зимней Универсиаде в г. Красноярске, юниорском чемпионате Европы по плаванию и прыжкам в воду, который пройдет в г. Казани и отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2020 года», - сообщил глава спортивного ведомства.

Владимир Александрович также обратил внимание Фарида Хайрулловича на два важных вопроса в сфере спорта высших достижений:

«Сегодня в адрес Министерства спорта Республики Татарстан поступают многочисленные обращения о необходимости увеличения норм расходов на проведение спортивных мероприятий, в том числе командировочных расходов. Действующие нормы устарели и требуют обновления в части пересмотра размеров выплат на питание, проживание, судейство, арендной платы за пользование спортивными сооружениями, оплаты специалистов, привлекаемых к проведению спортивных мероприятий.

В настоящее время остается вопрос выплат ежемесячных стипендий и премиальных вознаграждений за высокие спортивные достижения. Размеры стипендий и премий установлены постановлением Кабмина РТ еще в январе 2010 года и с того времени не пересматривались. Поэтому сегодня, остро стоит вопрос увеличения их размеров. Данный вопрос проработан нами с учетом опыта субъектов Российской Федерации, подготовлены конкретные предложения по размерам стипендий спортсменам Республики Татарстан», - обратился министр к председателю Госсовета РТ.

Он также подчеркнул, что важным экономическим показателем итогов 2018 года стало исполнение республиканского бюджета. Так, целевой показатель по среднемесячной заработной плате, установленный «дорожной картой» в рамках реализации «майских» указов Президента РФ, выполнен в полном объеме. Средняя заработная плата тренеров-преподавателей спортивных школ составила 33413 рублей, а в целом по отрасли 20038 рублей, что на 20% выше уровня предыдущего года.

«Уважаемые коллеги, в целом мы не снижаем планку и на этот у нас запланировано проведение ряда крупных спортивных мероприятий.

2019 и 2020 годы ознаменованы празднованием столетия Татарской советской социалистической республики. Мы, как и другие ведомства, включились в работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий. В этом году у нас запланировано 2 республиканских мероприятия, а в следующем 4. Мы предполагаем проведение большого спортивного фестиваля – «Спортивный Татарстан», включающего в себя соревнования по популярным видам спорта.

Таковы основные итоги и задачи развития отрасли в 2018 году. Уважаемые коллеги, поскольку мы теперь спортивное Министерство возросла ответственность за отрасль и результативность нашей работы, как в спорте высших достижений, так и в массовом направлении.

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны, представители спортивной общественности, руководители спортивных объектов и организаций, студенты, спортивные журналисты – вы наши основные партнеры в реализации спортивной политики. Ваше активное участие в реализации стратегии министерства залог успеха в продвижении наших инициатив.

Мы всегда рады видеть вас в стенах нашего ведомства, поддержать ваши предложения, помочь в решении проблемных вопросов.

Сегодня перед нами стоят большие задачи. Самое главное – верить в свои силы и трудиться во благо нашего Татарстана. Мы вместе! Мы сможем!», - подытожил свой доклад Владимир Александрович.

В ходе заседания коллегии с докладами также выступили Ирек Зиннуров, председатель Конституционного суда РТ, президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов, директор АНО «Школа гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой» Наиля Сайфутдинова и тренер по пулевой стрельбе ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе» Екатерина Лузганова.

В своих выступлениях спикеры также подвели итоги уходящего года относительно представляемых ими сфер деятельности, высказали свои предложения и озвучили перспективы развития отрасли.

Подвел итог всего заседания коллегии председатель Государственного Совета Республики Татарстан, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин:

«Завершился еще один год, по традиции Татарстан подводит итоги сделанного, достигнутого, ставит задачи, выделяет приоритеты в разных отраслях, в разных сферах нашей жизни. Идут коллегии министерств и ведомств, в которых участвует руководство республики, начиная от Президента.

Говоря о спортивной деятельности и в целом о развитии спорта и физической культуры в республике, можно сказать, что Татарстан сделал новый шаг в развитии, и добился немалого. То, что было отражено в докладе и подтверждено выступающими на коллегии, конечно, говорит о том, что много усилий, средств было потрачено для того, чтобы звание спортивной столицы страны – Казани, и в целом Республики Татарстан мы подняли на новую ступень, на новую высоту. Я думаю, что в этом заслуга всех. От имени руководства республики благодарю вас», - сказал Фарид Хайруллович.

Председатель Госсовет РТ также отметил, что за последнее десятилетие республика сделала серьезный шаг по поддержке материально-технической базы для развития спорта:

«Это была приоритетная задача на эти 10 лет, к которой мы пришли после проведения Универсиады. Миллиардные затраты ежегодно предусматриваются в бюджете. Я думаю сегодня нужно поддержать ваш тезис – продолжая развивать материальную базу спорта, надо больше внимания уделить, в том числе финансового внимания, на подготовку кадров. База – есть, с кем и с чем работать – есть, нужны тренерские кадры, нужны специалисты, которые подготовлены для работы председателями комитетов в городах и районах нашей республики.

В целом я хочу сказать, что в Республике Татарстан набраны хорошие темпы развития физической культуры и спорта, начиная с материально-технической базы, подготовки кадров, работы федераций по видам спорта. Благодарю вас за слаженную работу, желаю больших успехов!», - заключил Фарид Хайруллович.

В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения.

Так, почетный знак Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» был вручен президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву.

Почетное звание «Заслуженный тренер России» было присвоено тренеру-преподавателю по армрестлингу Сергею Блохину.

Почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено спортсменам-инструкторам по армрестлингу Артуру Макарову и Виктории Ворониной.

Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» была вручена начальнику отдела развития спортивной инфраструктуры и реализации программ Министерства спорта РТ Олегу Кривцову и проректору по хозяйственной деятельности Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Ринату Хуснутдинову.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» было присвоено директору Казанского училища олимпийского резерва Фариту Ахмадуллину, инструктору-методисту МБУ «Спортивная школа Вахитовского района Казани» Рашиду Гайнуллину, начальнику отдела зимних видов спорта Центра спортивной подготовки Любови Королевой, тренеру отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки Фанису Садыкову, тренеру-преподавателю Казанского училища олимпийского резерва Минисламу Саппарову, тренеру-преподавателю Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам и го им.Р.Г.Нежметдинова Фариду Шайдуллову.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан» присвоено заведующему кафедрой теории и методики волейбола и баскетбола Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Игорю Коновалову.

Благодарность Президента Республики Татарстан была объявлена начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Министерства спорта РТ Марселю Мифтахову, заведующей сектором по организации общих вопросов Министерства спорта РТ Надежде Романовой, директору ООО «Максат» Дарье Землянухиной, заместителю председателя Федерации футбола РТ Радику Ахмадуллину, директору по связям с органами государственной и муниципальной власти Футбольного клуба «Рубин» Ринату Булатову.

Благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан была объявлена заместителю директора Детско-юношеской спортивной школы единоборств «Ак Барс» Луизе Оруджевой, заведующей отделом Республиканского центра физической культуры и юношеского спорта Наталии Дербышевой, проректору по экономике Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Рамилю Хайруллину.

Кроме того, были награждены победители и призеры XV сельской Спартакиады «Сәламәтлек» РТ среди сельских районов. По I группе среди муниципальных районов, не относящихся к городам республиканского значения: 1 место – Сабинский район; 2 место – Спасский район; 3 место – Тукаевский район. По II группе среди муниципальных районов в статусе городского поселения относящихся к городам республиканского значения: 1 место – Альметьевский район; 2 место – Азнакаевский район; 3 место – Заинский район.

По итогам конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) – «ГТО глазами ребенка» в номинации «Спорт» места распределились следующим образом: 1 – Назгуль Ахтямова; 2 – Лиана Красноперова; 3 – Ульяна Антипова. В номинации «Труд»: 1 место – Ильназ Куляев; 2 место – Назрин Агаева; 3 место – Владислав Шаповал. В номинации «Оборона»: 1 место – Дина Семаева; 2 место – Вадим Усманов; 3 место – Назар Аркадьев.