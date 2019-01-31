Исилькульские и черлакские хоккеисты выиграли областную «Золотую шайбу»

В соревнованиях среди старших юношей (14-15 лет) сыграли команды «Форпост» (Исилькульский), «Тюкалинские лисы» (Тюкалинский) и «Юность» (Черлакский), среди средних (12-13 лет) – «Юность» (Черлакский), «Соболь» (Тарский) и «Форпост» (Исилькульский). Эти коллективы стали победителями трех отборочных зональных турниров, проходивших ранее в Омской области.

Сегодня в Исилькуле завершился региональный финал всероссийских соревнований по хоккею среди сельских команд «Золотая шайба». Турнир собрал 6 команд в 2-х возрастных группах.

Судьба золотых медалей старшей группы решилась в заключительном матче. Их обладателями стали хоккеисты местного «Форпоста», переигравшие черлакскую «Юность» со счетом 3:0. Днем ранее они с тем же результатом оказались сильнее «Тюкалинских лис». Второе место заняла «Юность», переигравшая тех же тюкалинцев (3:2).

А вот в группе среди младших юношей сильнее остальных оказались черлакцы. Они умело использовали свои моменты в играх с «Форпостом» и тарским «Соболем», переиграв соперников со счетом 3:0 и 4:1 соответственно. Серебряные награды достались хозяевам турнира, которые в заключительной встрече победили тарчан – 3:1.

Игрок «Юности» Егор Грязнов, сиявший после победы, признался, что его команда не будет останавливаться на достигнутом: «Да, для нашей команды турнир сложился очень хорошо. Но нам нужно еще многому учиться, стараться и добиваться новых результатов. Почему мы оказались сильнее? Потому что много тренировались, и главное – правильно тренировались. Умение, старание и спортивная злость нам помогли добраться до вершины. Хоккей – отличный вид спорта. Тут и здоровье, и сила, и командных дух. Появляются друзья – это уже здорово!».

Награждение победителей и призеров турнира, а также лучших игроков по амплуа проводили глава Исилькульского района Александр Лямзин, главный специалист Минспорта Омской области Екатерина Лехнович и начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Исилькульского района Евгений Яковлев.

На закрытии соревнований Александр Лямзин отметил, что «сегодня на базе исилькульского дворца спорта завершился областной этап самого популярного молодежного турнира по хоккею «Золота шайба». На льду мы наблюдали напряженную борьбу среди лучших команд Омской области. Зрители получили много положительных эмоций. Большое спасибо за это всем игрокам команд и тренерам, подготовившим ребят к турниру. «Золотая шайба» открыла возможность многим хоккеистам, которые впоследствии защищали честь страны на международном уровне, стали знаменитыми и титулованными. Желаю всем дальнейших побед».

Также Екатерина Лехнович вручила Благодарственные письма Минспорта за существенный вклад в развитие хоккея на территории Омской области тренерам исилькульского «Форпоста», которые занимаются с ребятами разных возрастов – Денису Трофимову и Станиславу Авдиенко.

Лучшими игроками турнира в младшей группе были признаны Иван Кальницкий (вратарь, «Юность»), Глеб Маршалок (защитник, «Соболь»), Никита Нейман (нападающий, «Форпост»), лучшим бомбардиром стал Михаил Фаустов («Юность»). В старшей группе специальными призами наградили Константина Данько (вратарь, «Форпост»), Антона Николаева (защитник, «Юность»), Игоря Иванова (нападающий, «Тюкалинские лисы»), лучшим бомбардиром стал Максим Коротков («Форпост»).

Отметим, что с этого года команды областных центров и сельских районов по всей России будут разделены на разные турниры, поскольку у воспитанников городских школ и сельских ребят разный уровень подготовки.