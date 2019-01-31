Чемпионат и Первенство ЦФО по ушу стартовал в Иванове  - Советский спорт
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31 января 2019 22:00Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

Чемпионат и Первенство ЦФО по ушу стартовал в Иванове 

В Иванове проходят Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа России по традиционному ушу и ушу таолу. Торжественное открытие соревнований прошло 31 января в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия».  

В соревнованиях, которые продлятся до 1 февраля, принимают участие более 300 спортсменов из 8 регионов центральной России. Состязания проходят в спортивных дисциплинах «таолу», «кунгфу-традиционное» и «юнчуньцюань».

По итогам соревнований будет сформирован список участников Чемпионатов и Первенств России по спортивному и традиционному ушу, которые пройдут весной этого года в Москве.

Как рассказал начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин, последний раз Ивановская область была местом проведения Чемпионата и Первенства Центрального федерального округа России по ушу более 10 лет назад. «В ближайшее время мы проведем переговоры с всероссийской федерацией ушу на предмет проведения на территории Иванова Чемпионата и Первенства России. В настоящее время мы располагаем всей необходимой инфраструктурой», - подчеркнул Антон Лопатин.

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