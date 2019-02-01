Милена Быкова и Влад Хадарин выступят на чемпионате мира по сноуборду 2019

01 февраля 2019 11:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В период с 1 по 10 февраля в США (штат Юта) пройдет объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Бороться за чемпионский титул будут лучшие сноубордисты планеты – олимпийские чемпионы, победители и призеры предыдущих чемпионатов, атлеты со всего света – около 700 спортсменов из 36 стран.

В состав сборной России по сноуборду вошли 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), в числе которых спортсмены Республики Татарстан Милена Быкова и Влад Хадарин.

Параллельные дисциплины: Дмитрий Логинов, Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Сарсембаев, Наталья Соболева, Милена Быкова, Елизавета Салихова, Мария Валова;

Сноуборд-кросс: Кристина Пауль, Даниил Дильман, Мария Васнецова и Юлия Лаптева.

Акробатические дисциплины: Никита Автанеев (хаф-пайп), Михаил Матвеев, Влад Хадарин, Екатерина Косова (слоуп-стайл и биг-эйр).

Соревнования в параллельных и акробатических дисциплинах (биг-эйр и слоупстайл-стайл) пройдут в Парк Сити (Park City Mountain Resort), а командные гонки и индивидуальные заезды в сноуборд-кроссе состоятся в Солитьюде (Solitude Mountain Resort).

Расписание соревнований по сноуборду

31 января – сноуборд-кросс (квалификация)

1 февраля – сноуборд-кросс (финалы)

3 февраля – сноуборд-кросс (командные соревнования)

4 февраля – параллельный слалом-гигант (квалификация, финалы)

5 февраля – биг-эйр, параллельный слалом (квалификация, финалы)

6 февраля – хаф-пайп (квалификация)

8 февраля – хаф-пайп (финалы)

9 февраля – слоуп-стайл (квалификация)

10 февраля – слоуп-стайл (финалы)

Полная программа на сайте 2019worldchamps.com