26 участникам United Bit присвоили мастеров спорта

01 февраля 2019 11:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Звание «Мастер спорта России» получили 27 человек из Республики Коми. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал соответствующий приказ №21-НГ в минувшую среду, 30 января.

Сразу 26 участников танцевального коллектива ухтинского государственного технического университета «United Bit» получили мастеров спорта в дисциплине «чир-спорт». Это Полина Артеева, Софья Ахмадуллина, Артём Бахтеев, Маргарита Беломестнова, Татьяна Бучак, Вероника Валеева, Арсений Волков, Алёна Волкова, Анна Гущина, Александр Жебин, Валерия Корниенко, Степан Кочетов, Ксения Лапшина, Кирилл Ларионов, Олеся Лиханова, Софья Майер, Иван Мезрин, Валентин Митрофанов, Денис Многолетний, Богдан Перегубко, Кира Сивкова, Валерия Ситникова, Виктория Слащева, Денис Смолкин, Олег Шляхто и Анастасия Юрьева.

«Это очень приятная новость. Мастеров спорта выполнили довольно молодые ребята. Родители все довольны, спортсмены счастливы. Для нас это серьезное достижение. Я думаю, что по количеству спортсменов с этим званием в чир спорте в категории «хип-хоп» Республика Коми сейчас на первом месте. Нигде в России столько мастеров спорта в этом направлении нет, - поделился президент региональной федерации чир спорта Саид Джораев. – Благодарю министерство спорта Республики Коми за трепетное отношение к нашим мероприятиям и помощь в продвижении чир-спорта в регион».

Танцевальный коллектив «United BIT» был образован 7 июля 2001 года. Огромную роль тогда в развитии этого коллектива сыграл ректор УГТУ Николай Цхадая. Сегодня также многие участники «United BIT» являются студентами вуза.

Тем же приказом министр Павел Колобков присвоил мастера спорта члену сборной Республики Коми по лыжным гонкам Зинаиде Липино