В Ульяновске пройдет открытый региональный турнир по каратэ  - Советский спорт
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01 февраля 2019 11:40Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

В Ульяновске пройдет открытый региональный турнир по каратэ 

3 февраля в спортивном зале СДЮСШОР по тхэквондо (ул.Железнодорожная, 18) состоится региональный турнир по каратэ. В соревнованиях примут участие спортсмены от 6 до 55 лет и старше. Организаторами соревнований выступают Ульяновская «Федерация каратэ» и региональное Министерство физической культуры и спорта.

Начало соревнований в 9:00. Церемония открытия в 15:00. Вход свободный.

Приглашаем представителей СМИ.

Каратэ сегодня – это высокоэффективный синтез опробованных веками практик традиционного боевого искусства, и самых современных методик подготовки спортсменов. По популярности этот вид спорта занимает лидирующее место среди восточных единоборств. Официально признано, что сегодня этим видом спорта занимаются более 30 миллионов человек по всему миру в 173 странах.
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