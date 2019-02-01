Сборная Сибири готовится к «Детям Азии» 

Сегодня, 1 февраля, в кабинете министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова прошло рабочее совещание, на котором обсуждалась подготовка сборной Сибирского федерального округа к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии», которые стартуют в Южно-Сахалинске 9 февраля.
На совещании руководитель сборной команды Сибирского федерального округа Вероника Тайдакова рассказала о проделанной работе, о том, кто вошёл в сборную, в каких видах спорта будут представлены сибиряки. Всего на первых зимних играх пройдут соревнования в восьми видах спорта: сноуборде, фигурном катании, горных лыжах, шорт-треке, лыжных гонках, биатлоне, в прыжках с трамплина и хоккее. Вся сборная соберётся в Новосибирске 7 февраля и прямым рейсом вылетит на Сахалин. В сборную вошли представители Красноярского и Алтайского краёв, Новосибирской, Омской и Томской областей. На VI летних играх, которые прошли в Якутске именно сборная Сибири выиграла общекомандный зачёт.
– Уверен, что наша сборная привезёт медали самого высокого достоинства, – сказал Сергей Ахапов. – Но это уже будет зависеть от наших спортсменов и руководителей, их настроя. Желаю всем ребятам спортивного везения, успехов и удачи. Мы будем болеть за наших спортсменов и ждать их наградами. Знаю, что у команды всё получится. В добрый путь!