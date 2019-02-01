В Челябинске обсудили вопросы внедрения основных направлений Концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года

01 февраля 2019 11:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

30 января в конференц-зале УралГУФК состоялось рабочее совещание Минспорта РФ, посвященное актуальным вопросам внедрения основных направлений Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации в федеральных округах РФ.

В мероприятии приняли участие заместители руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ в Уральском Федеральном округе, курирующие вопросы физической культуры и спорта, руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в Уральском федеральном округе в области физической культуры и спорта, а также Республики Тыва Сибирского федерального округа, представители Министерства спорта РФ и Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».

С приветственным словом к участникам совещания обратился Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев. Он акцентировал свое внимание на том, что Концепция является стратегическим документом, направленным на совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и содержащим основные направления развития до 2025 года, а также на необходимости разработки региональной Концепции и плана ее реализации. А затем выступил с докладом о современном состоянии системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации с учетом результатов мониторингов, проводимых Минспортом России, а также об особенностях формирования региональных Концепций подготовки спортивного резерва.

- Вопрос о реформировании системы подготовки спортивного резерва стал актуальным в 2009 году, когда Президент нашей страны поручил все спортивные школы олимпийского резерва передать в ведения Министерства спорта, - объяснил журналистам цель и задачи, которые стоят на семинаре-совещании Константин Вырупаев. – С этого периода мы стали выстраивать структурную систему, которая была потеряна со времен СССР. Сейчас нам важно помочь регионам методически в написании региональных концепций подготовки спорт резерва с учетом их проблематики. В 2019 году нам необходимо урегулировать все нормативно-правовые документы и внедрить их вплоть до муниципалитетов. И здесь очень большую координационную методическую работу нужно провести регионам, чтобы довести всю информацию до каждого директора, тренера, инструктора-методиста, спортсмена и т.д., чтобы к 2024 году выполнить те амбициозные цели, которые мы перед собой поставили.

- Для нас очень важно, что такое мероприятие состоялось в Челябинске, - говорит Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. – На нынешний семинар-совещание прибыло более 60 руководителей спортивных организаций, которые имеют возможность получить всю необходимую информацию, задать вопросы и обсудить актуальные проблемы, которые стоят в подготовке спортивного резерва.

С докладом об отраслевой сети организации, межведомственном взаимодействии и совершенствовании системы оплаты труда выступила начальник Управления инновационной деятельности ФГБУ ФЦПСР Наталья Титова.

Были заслушаны выступления специалистов ФГБУ ФЦПСР Евгения Стасеева – о предложениях по совершенствованию нормативно-правового регулирования системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, Владимира Романова – о финансовом обеспечении организаций, реализующих программы спортивной подготовки, и Дмитрия Чернонога – о внедрении профессиональных стандартов и включении отрасли «физическая культура и спорт» в национальную систему квалификаций.

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа в области физической культуры и спорта в ходе совещания рассказали о совершенствовании системы подготовки спортивного резерва в своих регионах, а также о разработке региональных Концепций подготовки спортивного резерва до 2025 года.

Рабочее совещание в Челябинске стало седьмым в серии мероприятий, посвящённых реализации утверждённой Концепции подготовки спортивного резерва. Следующий семинар-совещание по Центральному федеральному округу состоится в Москве в феврале.