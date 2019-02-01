Лимитированную коллекцию значков игр «Дети Азии» смогут получить сахалинцы  

01 февраля 2019 11:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Специальную серию значков выпустили для посетителей игр «Дети Азии». Их будут раздавать на спортивных объектах и в музеях. На каждой площадке можно будет получить лишь один значок, на котором изображен какой-либо символ островного региона.

- Значки в виде икры, гребешка, маяка Анива, сивуча, осминожка. Система простая. Любой желающий, посетив все музеи и спортивные объекты, может собрать эту лимитированную серию значков. Каждый символ будет закреплён на определённом объекте. Например, значок с маяком «Анива» будут раздавать на Горном воздухе, - рассказала директор департамента туризма минспорта области Наталия Пахолкова.

Кроме этого, в Сахалинском туристско-информационном центре подготовили подарки для тех, кто соберет всю коллекцию. Первым трем участникам вручат фотокнигу о Сахалинской области в брендированной коробке «Дети Азии».

Значки будут выдавать на семи объектах Южно-Сахалинска:

•Горный воздух – информационная стойка

•Гора Парковая – шатер продажи сувенирной продукции

•Сахалинский областной художественный музей

•Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

•Сахалинский областной краеведческий музей

•Музей «Россия – моя история»

•Музейно-мемориальный комплекс «Победа»

Всего создадут около 15 000 значков, однако количество выдаваемых экземпляров в день будет ограничено. Более подробную информацию о квесте разместят на следующей неделе на сайте СТИЦ gosakhalin.ru и официальных страничках ведомства в социальных сетях. (https://vk.com/gosakhalin ; https://m.facebook.com/gosakhalin/ ; https://instagram.com/gosakhalin?utm_source=ig_profile_share&igshid=lbfaghayfzdq )

Также на время игр, для островитян и гостей острова изменили график работы областных музеев. С 6 по 17 февраля они будут открыты каждый день с 11:00 до 21:00. В списке: музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинский областной краеведческий музей, Сахалинский областной художественный музей, а также музейно-мемориальный комплекс «Победа» и Исторический парк «Россия – моя история».

Особую туристическую программу разработали для участников игр «Дети Азии». В нее включена экскурсия по городу с остановками возле музеев (каждой группе дается два музея на выбор). Есть программы и самостоятельного посещения учреждений культуры.

В рамках программы организована группа экскурсоводов из 11 человек, из них четверо со знанием английского языка и один - японского. Экскурсоводам также будут помогать волонтеры-атташе со знанием нужного языка.