Команда Свердловской области – чемпион России по биатлону в сингл-миксте

01 февраля 2019 11:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Свердловская область

Второй день на тестовых соревнованиях многофункциональном комплексе «Академия продолжился смешанной одиночной эстафетой, проводилась в зачет чемпионата России.

Сингл-микст – очень динамичная гонка, в которой важнейшее значение имеет точность стрельбы. Спортсменам предстоит в две попытки преодолеть дистанцию, равную спринтерской, но при этом отработать по четыре огневых рубежа. После первой стрельбы образовалась группа лидеров, которую возглавила Тамара Воронина из Свердловской области, бронзовый призер прошедшего накануне спринта. На втором этапе Артем Смирнов из команды Москвы блестяще отработал обе стрелковые сессии и вывел свою команду вперед. Но на третьем этапе Тамара Воронина, заметно превосходившая соперниц в скорости, вернула лидерство своей команде. Ее партнер Алексей Шевченко в самый решающий момент без запинок отработал на рубеже, после чего мог позволить себе финишировать в комфортных условиях. А вот за два других призовых места развернулась напряженная борьба, в которой участвовали несколько команд.

Чемпионом России стала сборная Свердловской области в составе Тамары Ворониной и Алексея Шевченко, серебряные медали у команды Московской области в составе Юлии Дроздовой и Кирилла Стрельцова, бронзовые – у сборной Москвы в составе Веры Румянцевой и Артема Смирнова. «Это была очень необычная гонка, мы бежали ее впервые», – признался новый чемпион России в сингл-миксте Алексей Шевченко. «Но нам понравилось: все очень динамично, все происходит вокруг тебя, все на виду. Спасибо моей подруге по команде, которая создавала для меня хороший задел. Вообще, очень довольны: справились со стрельбой и пробежали неплохо».