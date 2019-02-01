Выступление команды Бурятии на первенстве ДФО по лыжным гонкам

01 февраля 2019 11:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В Южно-Сахалинске проходит первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. Определить сильнейшего собрались команды Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурской, Магаданской и Сахалинской области.



В первый день соревнований двое спортсменов из Бурятии Татьяна Нечаева из Гусиноозерска и Андрей Блогов из Заиграево выполнили норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, заняв 5 и 6 место соответственно.



Накал соревнований усилился на второй день. Антон Дакич в спринтерской гонке уступил победителю 0,1 секунду и стал вторым. Татьяна Нечаева поднялась на ступень выше первого дня и стала 4 в спринтерской гонке. Все спортсмены отобрались на финал спартакиады России.



Поздравляем ребят, а также тренера Антона и Татьяны - Юрия Куликова и тренера Андрея - Саяна Жамбалова.