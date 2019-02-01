Денис Шогин стал лучшим спортсменом 2018 года в номинации «Русские шашки»

01 февраля 2019 11:49 Регион: Татарстан

В 2018 году татарстанец стал чемпионом России среди мужчин в самой престижной – классической программе.

По результатам открытого голосования Федерация шашек России официально признала учащегося школы имени Р.Г.Нежметдинова, международного мастера Дениса Шогина лучшим спортсменом 2018 года среди мужчин в номинации «Русские шашки».

В голосовании татарстанец обошел четырех других номинантов – международных гроссмейстеров Олега Дашкова (Самарская область), Юрия Королева (Московская область), Гаврилу Колесова и Николая Стручкова (оба – Республика Саха-Якутия)

В 2018 году Денис Шогин стал чемпионом России среди мужчин в самой престижной – классической программе, обойдя 13 гроссмейстеров, включая чемпионов России, СССР, Европы и мира.