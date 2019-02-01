В Бурятию прибыл заместитель министра спорта России

01 февраля 2019 13:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Вчера вечером в Бурятию с рабочим визитом прибыл Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В составе делегации также прибыли первые лица федеральных органов власти, в том числе заместитель министра спорта России Сергей Косилов.



Особенно важной для республики темой посещения федерального замминистра станет презентация проектов по строительству крупных спортивных объектов в Бурятии.



Данная презентация вошла в заключительную часть программы рабочего визита делегации, которая состоится вечером в Физкультурно-спортивном комплексе.



В ФСК запланированы презентации данных проектов, а также Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств Республики Бурятия, осмотр комплекса. Заключительным аккордом мероприятия станет вручение благодарственных писем участникам первого Фестиваля боевых искусств в городе Наха (Япония).



Напомним, что 31 октября прошлого года на Окинаве прошел первый Фестиваль боевых искусств, в котором российские спортсмены продемонстрировали красоту и многообразие национальных видов единоборств нашей страны. От Республики Бурятия в фестивале принимали участие Вячеслав Дамдинцурунов – министр спорта и молодежной политики республики; Владимир Дамдинов - чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, призёр чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России; Баир Омоктуев - чемпион России, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России по боевому самбо; Олег Цыбикжапов – призёр Кубка России, мастер спорта по стрельбе из лука.



В рамках визита полпреда особое внимание уделяется вопросам создания в республике территорий опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, в число которых войдет и строительство крупных спортивных объектов Бурятия.