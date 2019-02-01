Девушки Республики Коми завоевали восемь золотых медалей на зональных соревнованиях по боксу в Петрозаводске

01 февраля 2019 13:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На проходящих в Петрозаводске чемпионате и первенстве Северо-Запада по боксу среди девушек спортсменки Республики Коми завоевали восемь первых мест.

Как рассказал тренер-представитель Андрей Летов, в своих возрастах лидировали представительницы Воркуты и Сыктывкара Екатерина Федотова, Полина Ямаева, Виктория Мельникова, Роза Саетова, Дарья Коданёва, Александра Онуфриева, Лия Леонова и Виктория Крылова. Они представят республику на всероссийских состязаниях.

«Очень хороший финальный бой провела Роза Саетова. Вчера на полуфинальной встрече ярко себя проявила Эльвира Седресова. Если сегодня она будет боксировать как вчера – ещё одно «золото» будет у нас в копилке», - отметил Андрей Летов.

Сегодня, 1 февраля, финальные бои проведут ещё четыре спортсменки Республики Коми. Всего в составе региональной сборной 14 человек.

Соревнования проходят среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, женщин 19-40 лет. В каждой возрастной группе предусмотрены бои не менее чем в 10 весовых категориях.