В Красноярске определились победители и призеры чемпионата Сибири по спортивной гимнастике 

Сегодня, 1 февраля, в Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин. Соревнования прошли в СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука.
В чемпионате приняли участие 33 спортсменки из пяти субъектов России (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Омская область, Томская область) и десяти городов Сибирского федерального округа: Барнаула, Железногорска, Кемерово, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Омска, Рубцовска, Новокузнецка, Северска, Томска. Возраст участниц – 16 лет и старше.
Для спортсменок первоочередной стояла задача попадания в команду СФО на чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдет в Пензе с 4 по 10 марта.
Соревнования прошли под руководством судьи всероссийской и международной категорий Юлии Шевчук. Также чемпионат обслуживали еще 5 судей всероссийской категории.
По итогам трех дней спортивной борьбы в командном первенстве победила команда Кемеровской области, на втором месте представительницы Томской области, замкнула тройку призеров команда Красноярского края.
В многоборье в личном первенстве чемпионкой СФО вновь стала Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий), на втором месте представительница Барнаула Арина Ищук, на третьем месте – Алёна Аркуша (Железногорск).
В отдельных видах гимнастического многоборья места распределились следующим образом:
Опорный прыжок:
1 – Александра Майзель (Ленинск-Кузнецкий)
2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)
3 – Алёна Аркуша (Железногорск)
Упражнения на брусьях:
1 – Арина Ищук (Барнаул)
2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)
3 – Татьяна Деева (Северск)
Упражнения на бревне:
1 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)
2 – Александра Майзель (Ленинск-Кузнецкий)
3 – Маргарита Пищикова (Красноярск)
Вольные упражнения:
1 – Алёна Аркуша (Железногорск)
2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)
3 – Александра Майзель (Ленинск-Кузнецкий)