В Красноярске определились победители и призеры чемпионата Сибири по спортивной гимнастике 

01 февраля 2019 13:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня, 1 февраля, в Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин. Соревнования прошли в СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука.

В чемпионате приняли участие 33 спортсменки из пяти субъектов России (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Омская область, Томская область) и десяти городов Сибирского федерального округа: Барнаула, Железногорска, Кемерово, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Омска, Рубцовска, Новокузнецка, Северска, Томска. Возраст участниц – 16 лет и старше.

Для спортсменок первоочередной стояла задача попадания в команду СФО на чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдет в Пензе с 4 по 10 марта.

Соревнования прошли под руководством судьи всероссийской и международной категорий Юлии Шевчук. Также чемпионат обслуживали еще 5 судей всероссийской категории.

По итогам трех дней спортивной борьбы в командном первенстве победила команда Кемеровской области, на втором месте представительницы Томской области, замкнула тройку призеров команда Красноярского края.

В многоборье в личном первенстве чемпионкой СФО вновь стала Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий), на втором месте представительница Барнаула Арина Ищук, на третьем месте – Алёна Аркуша (Железногорск).

В отдельных видах гимнастического многоборья места распределились следующим образом:

Опорный прыжок:

1 – Александра Майзель (Ленинск-Кузнецкий)

2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)

3 – Алёна Аркуша (Железногорск)

Упражнения на брусьях:

1 – Арина Ищук (Барнаул)

2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)

3 – Татьяна Деева (Северск)

Упражнения на бревне:

1 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)

2 – Александра Майзель (Ленинск-Кузнецкий)

3 – Маргарита Пищикова (Красноярск)

Вольные упражнения:

1 – Алёна Аркуша (Железногорск)

2 – Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий)