Тхэквондисты Республики Коми поборются за попадание в сборную России

01 февраля 2019 13:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Восемь спортсменов представят Республику Коми на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ. Соревнования пройдут в Улан-Удэ с 5 по 10 февраля и соберут более 600 спортсменов из 42 регионов России.

Как сообщил старший тренер сборной региона по тхэквондо Максим Старцев, в состав республиканской сборной вошли воркутинцы Полина Хомик, Надежда Колчанова, Роман Гарафутдинов, Диана Какунова, Анастасия Шатохина, Арина Загоровская и две сыктывкарки Дарья Жудикова и София Арсенина.

«Наши спортсмены выступят в поединках и в формальных комплексах. У нас есть шанс в попадание в сборную России. Например, Роман Гарафутдинов имеет опыт на международных турнирах. В 2018 году он стал победителем Первенства Европы в Эстонии 2018 году. Мы надеемся, что в Улан-Удэ удача от нас не отвернется», - поделился Максим Старцев.

По итогам всероссийских состязаний будет сформирована сборная страны, которая отправится на чемпионат и первенство Европы и мира 2019 года.