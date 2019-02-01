Определился чемпион России в смешанной эстафете по биатлону

01 февраля 2019 13:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Во второй день тестовых соревнований по биатлону Зимней универсиады-2019 прошли смешанные эстафеты в зачет чемпионата России.

С первых же метров дистанции свои лидерские амбиции обозначили две сборные Ханты-Мансийского автономного округа. На первом этапе Кристина Резцова и Елизавета Каплина убежали от своих соперниц. После второго этапа преимущество двух югорских команд от ближайшего преследователя составляло более двух с половиной минут. Стало очевидно, что представители Ханты- Мансийского автономного округа разыграют первое-второе места между собой.

На третьем этапе благодаря отличной стрельбе Петра Пащенко вперед вырвалась первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Вторую югорскую команду лидер опережал на 50 секунд. Однако на этом борьба за первое место не завершилась. На четвертом этапе Иван Томилов на стрельбе лежа использовал три дополнительных патрона, а на стойке получил штрафной круг. Вадим Филимонов отработал на стрельбище гораздо более аккуратно и вывел вторую команду Ханты-Мансийского автономного округа вперед. Интересная борьба развернулась за бронзовые медали. На третьей позиции поочередно побывали команды Мордовии, Башкортостана и Красноярского края. Решающей стала стрельба на стойке третьего этапа. Красноярец Тимур Махамбетов использовал три дополнительных патрона и пропустил на третье место сборную Башкортостана. Эта диспозиция сохранилась до финиша гонки.

Таким образом, чемпионами России стала вторая команды Ханты-Мансийского автономного округа в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Мошковой, Дмитрия Иванова, Вадима Филимонова, серебряные медали у первой команды Ханты- Мансийского автономного округа в составе Кристины Резцовой, Кристины Смирновой, Петра Пащенко, Ивана Томилова, бронзовые у сборной Башкортостана в составе Анастасии Толмачевой, Карины Бахтиной, Алексея Петрова, Александра Жирного. «Гонка складывалась напряженно», – признался участник чемпионского квартета Вадим Филимонов. «Рад, что моя команда победила, а у меня получилось принести ей пользу. Сегодня был не такой сильный ветер, как накануне, но все равно с порывами, и нужно было внимательно отработать на рубеже. В целом нужно отметить, что трасса готова хороша и в целом высокий уровень организации соревнований. Я думаю, что Красноярск полностью готов к проведению Универсиады». Расписание соревнований, информация о правилах доступа на объект, транспорте и перехватывающих парковках для зрителей – на сайте Студенческих игр.