Выбираем «Лучшего спортсмена января» - Советский спорт
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01 февраля 2019 13:07Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Выбираем «Лучшего спортсмена января»

Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в январе: победительница четвертого этапа Кубка мира по биатлону в эстафете Маргарита Васильева, серебряный призер XXX Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в весовой категории до 65 кг Начын Куулар и победитель и серебряный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата Европы по скелетону Александр Третьяков. Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя Голосование продлится до 28 февраля!

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