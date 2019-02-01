Выбираем «Лучшего спортсмена января»

01 февраля 2019 13:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в январе: победительница четвертого этапа Кубка мира по биатлону в эстафете Маргарита Васильева, серебряный призер XXX Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в весовой категории до 65 кг Начын Куулар и победитель и серебряный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата Европы по скелетону Александр Третьяков. Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя Голосование продлится до 28 февраля!