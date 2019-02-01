Никита Трегубов – лучший спортсмен декабря

01 февраля 2019 13:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен декабря». В течение января за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли.

Победу в краевом конкурсе одержал Никита Трегубов, победитель первого этапа Кубка мира по скелетону. За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных соревнованиях в декабре: Александр Третьяков и Никита Трегубов (оба – скелетон) и Андрей Мельниченко (лыжные гонки).

В голосовании на звание «Лучший спортсмен Красноярского края в декабре» на спортивном портале kraysport.ru первое место занял двукратный призер Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Мельниченко, который набрал 66,7 % голосов. На втором месте победитель первого этапа Кубка мира по скелетону Никита Трегубов – 19,8 %. Третье место занял победитель второго этапа Кубка мира по скелетону Александр Третьяков, за которого проголосовали 13,5 %. Таким образом, Андрей Мельниченко, набравший наибольшее количество голосов, получил 10 баллов, Никита Трегубов – 7 баллов, Александр Третьяков – 5 баллов.

В роли экспертов в этом месяце выступили: бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Мария Зырянова, спортивный журналист телерадиокомпании «Зеленогорск» Алексей Банин, серебряный призер Кубка Европы по дзюдо Анна Пашина, главный специалист промо-отдела «Красспорта Дмитрий Костюнин, чемпионка мира по кикбоксингу Юлия Городецкая.

7 баллов эксперты отдали Андрею Мельниченко, 12 баллов получил Никита Трегубов, 11 баллов досталось Александру Третьякову.

По итогам голосования экспертов и болельщиков победу в краевом конкурсе праздновал Никита Трегубов, он набрал 19 баллов, 17 баллов у Андрея Мельниченко, 16 баллов у Александра Третьякова. Победителями краевого конкурса в 2018 году стали: январь – Александр Денисьев и Владислав Антонов (санный спорт), февраль – Сергей Ломанов (хоккей с мячом) и Никита Трегубов (скелетон), март – Дмитрий Логинов (сноуборд), апрель – Софья Богданова (прыжки на батуте), май – Аржаан Чылбак (самбо), июнь – Михаил Дроздов (фридайвинг), июль – Дмитрий Курако (подводный спорт), август – Маргарита Васильева (летний биатлон), сентябрь – Полина Мухгалеева (гребной слалом), октябрь – Юрий Кушнарев (регби), ноябрь – Екатерина Кожанова (рафтинг), декабрь – Никита Трегубов (скелетон).