Альметьевский «Нефтяник» прервал серию неудач победой над «Динамо»

01 февраля 2019 13:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Заключительную из четырехматчевой выездной серии игру «Нефтяник» провел против действующего чемпиона ВХЛ – «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Команды начали размеренно, шла позиционная борьба, без особых голевых шансов. Постепенно гости завладели территорией и начали атаковать ворота Тодыкова. «Динамо» ответило парой хороших смен, но тоже без особой опасности. Но счёт всё-таки открыли гости - за пять минут до сирены шайбу забросил Ярослав Альшевский. За 1:40 счёт стал равным. 1:1 после первого периода. Второй хозяева начинали в меньшинстве. За 5 минут до второго перерыва Николай Елисеев снова вывел альметьевцев вперёд. Череда удалений продолжилась. На последней минуте могли забить обе команды, но в раздевалку соперники ушли с минимальным преимуществом гостей. В третьем периоде игра начала разбиваться на отрезки, очень много пауз, что было на руку «Нефтянику». В середине пошли удаления, опять же по очереди, минута игры 4 на 4, потом большинство «Динамо». Так монотонно подошла концовка, логичный тайм-аут от «Динамо» за 1:47 до сирены, пустые ворота. Штурм, но «Нефтяник» выстоял и прервал свою череду неудач.

29.01.2019. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 3480 зрителей. «Динамо» - «Нефтяник» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Судьи: Анашин, Ермолаев, Барышев, Париков.

Голы: 0:1 – Альшевский Я. (Альшевский С., Арбузов, 14.51). 1:1 – Нечаев (Кремзер, 18.21). 1:2 – Елисеев (Осипов, Арбузов, 34.50, бол.).

«Динамо» (8): Тодыков. Воробьев, Власкин, Кремзер(2), Ручкин, Воронков, Буханко, Паутов(4); Джиошвили, Нечаев, Петраков, Монс, Жихарев, Ротенберг, Денежкин(2), Дыняк, Васильев, Бирюков, Кулагин, Пухов, Шипов

«Нефтяник» (8): Смирягин; Сумин - Адамчук, Хамидуллин(А) – Сорокин, Салахов(4) – Арбузов, Демидов (А) – Хапов (К) - Ястребков, Я. Альшевский(2) – С. Альшевский - Мокин(2), Елисеев - Осипов – Лебедев, Ляпустин – Каменев - Мансуров Броски в створ: 21:17; Голы: 1:2; Вбрасывания: 34:32; Штраф: 8:8 Использованы информация и фото ХК «Динамо»