«Нижнекамскнефтехим» признали самым спортивным химпредприятием Татарстана

01 февраля 2019 13:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала победителем I зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза.

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала победителем I зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза.

На соревнованиях, которые прошли в Казани, состязались 7 команд крупных нефтехимических и химических предприятий республики. Спортсмены соревновались в лыжных гонках, стрельбе из пневматической винтовки и эстафетных гонках на лыжах.

По результатам состязаний команда «Нижнекамскнефтехима» заняла 1 место. Кроме этого, один из представителей НКНХ был признан самым быстрым лыжником Спартакиады — Евгений Шеболкин, мастер спорта России, преодолел 5 км за 14.25 минут.