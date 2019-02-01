«Нижнекамскнефтехим» признали самым спортивным химпредприятием Татарстана - Советский спорт
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01 февраля 2019 13:22Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«Нижнекамскнефтехим» признали самым спортивным химпредприятием Татарстана

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала победителем I зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза.

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала победителем I зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза.

На соревнованиях, которые прошли в Казани, состязались 7 команд крупных нефтехимических и химических предприятий республики. Спортсмены соревновались в лыжных гонках, стрельбе из пневматической винтовки и эстафетных гонках на лыжах.

По результатам состязаний команда «Нижнекамскнефтехима» заняла 1 место. Кроме этого, один из представителей НКНХ был признан самым быстрым лыжником Спартакиады — Евгений Шеболкин, мастер спорта России, преодолел 5 км за 14.25 минут.

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