Огонь Зимней универсиады-2019 побывал в Кодинске  

01 февраля 2019 21:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 1 февраля прошел в Кодинске. Кодинск стал третьим городом на маршруте регионального этапа проекта. Факелоносцы Студенческих игр стартовали от Мемориала Славы и финишировали на Центральной площади. Общая протяженность маршрута в Кодинске – 1280 м.

В официальных мероприятиях эстафеты приняли участие исполняющий обязанности Главы Кежемского района Александр Шнайдер, Глава Кодинска Владимир Говорский, депутат Законодательного Собрания третьего созыва, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский и заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей ГБольшаков.

Исполняющий обязанности Главы Кежемского района Александр Шнайдер в своем приветственном слове отметил: «Очень приятно, что наш небольшой молодой город стал участником большого спортивного проекта! А мы с вами станем причастны к событию мирового масштаба! Уже через 29 дней в Красноярске будет зажжена главная чаша огня Универсиады-2019. Мы желаем российским спортсменам успешно выступить во всех заявленных видах спорта и, конечно же, занять почётное первое место по количеству наград».

Почетный гость праздника, заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков обратился к участникам Студенческих игр: «Я желаю вам бодрости духа и сил, чтобы поддержка армии российских болельщиков помогла нашим спортсменам достойно выступить на Универсиаде, достичь побед и новых мировых рекордов. С праздником!»

Первым факелоносцем кодинского этапа стал заместитель директора по спорту Управления по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Кежемского района Александр Ломчицкий. Всего огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесли 13 факелоносцев, среди которых серебряный призер чемпионата мира по сноуборду, участница Олимпийских игр, Посол ГТО в Красноярском крае Светлана Болдыкова, руководитель танцевального коллектива «Триумф» Ксения Кухарева, пожарный, руководитель военно-патриотического движения Кежемского района Дмитрий Косолапов, главный тренер спортивной школы по биатлону Кежемского района Сергей Кузнецов, тренер по баскетболу, руководитель физкультурно-спортивного клуба «Ангара» Кодинской школы №3 Юрий Тен, директор молодежного центра Кежемского района Мария Махиня, педагог Кодинской школы №3, руководитель коллектива современного танца «G.U.S.E» Павел Новиков.

«Самое главное для меня и для всех жителей края – что эти игры наши, домашние! Сегодня я испытала такие эмоции, которые сравнимы с чувствами, когда восходишь на высшую ступень пьедестала почета!» – поделилась своей радостью после бегового этапа факелоносец Светлана Болдыкова.

Городскую чашу огня на Центральной площади зажгли Глава Кодинска Владимир Говорский и факелоносец, депутат Законодательного Собрания третьего созыва, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Глава Кодинска Владимир Говорский поздравил жителей и гостей города:

«Эстафета огня Универсиады займет достойное место в летописи нашего города. Нам эту честь доверили не случайно: наши спорстмены были неоднократными призерами чемпионатов России, турниров Красноярска. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать спорт. Я уверен, что Эстафета огня Универсиады послужит новым импульсом для нашей молодежи к занятиям спортом. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием. Болеем за наших!»

Почетный факелоносец, депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский отметил: «Очень знаменательно, что слоганом нашей Универсиады является слоган «Это наша зима». Сегодня в Кодинске мы это доказали! Очень хочется, чтобы этот огонь согревал наши сердца. Удачи и спортивных побед!»

После зажжения городской чаши огня в районном Доме культуры в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» состоялся праздничный концерт.

Из Кодинска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Енисейск, где 5 февраля пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 на территории Красноярского края стартовал 22 января в Норильске. Проект начался 20 сентября в итальянском Турине, где прошла церемония зажжения огня. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 19 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.