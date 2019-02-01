ХК «Кристалл» Вурнарского района выступит в финале всероссийских соревнований «Золотая шайба»

01 февраля 2019 21:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Хоккейная команда «Кристалл» Вурнарского района Спортивной школы олимпийского резерва №4 Минспорта Чувашии стала победителем республиканского этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в средней группе среди сельских команд.

Заслуженную победу ледовая дружина «Кристалла» завоевала 28 января на родном льду. Ребята обыграли своих сверстников - 2006-2007 годов рождения – из команды «Кугеси» Чебоксарского района, взявшими в итоге «серебро». На третьем месте – «Яльчики» Яльчикского района, победившими команду «Факел» Ибресинского района.

Преодолев муниципальный и республиканский этапы, ХК «Кристалл» отправится в п. Майский Вологодской области. Там с 7 по 14 февраля пройдет финальный этап соревнований в этой возрастной группе среди сельских ледовых дружин.

Отметим, что в хоккейном турнире «Золотая шайба» принимают участие команды еще двух возрастов – старшая группа 2004-2005 годов рождения и младшая 2008-2009 годов рождения.

В младшей группе зональный этап соревнований среди сельских команд стартует 6 февраля, а республиканский - 11 февраля. Среди старших ребят соревнования в самом разгаре. Финальные матчи республиканского этапа пройдут 4 февраля на базе Ледового катка «Кристалл» Вурнарского района. Клюшки скрестят команды Яльчикского, Вурнарского, Комсомольского и Батыревского районов республики. Победитель отправится в башкортостанский Салават, где 14-21 февраля пройдет всероссийский этап соревнований в этой группе.

В группе городских команд хоккеисты средней возрастной группы проведут финальные матчи уже в эту пятницу, 1 февраля, в Ледовом Дворце «Чебоксары Арена». Начало в 9.45. Средние и младшие группы выявят лидера на следующей неделе.