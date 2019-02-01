Хоккейная команда «Новчик» - победитель республиканских соревнований «Золотая шайба»

01 февраля 2019 21:29 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Новочебоксарский «Новчик» стал победителем республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в средней группе среди городских команд.

Финальные игры прошли сегодня на тренировочном катке Ледового Дворца «Чебоксары Арена». Свою заслуженную победу воспитанники Юрия Долгова завоевали в матче с чебоксарской командой «ТУС», занявшей в итоге второе место. «Бронза» турнира - у столичных «Ястребов».

На торжественной церемонии награждения присутствовали главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, руководитель Федерации хоккея Чувашии Алексей Протапович и другие почетные гости.

Глава спортивного ведомства республики Михаил Богаратов поздравил ребят с заслуженными наградами республиканского этапа «Золотой шайбы». Также он отметил, что в этом сезоне на муниципальном уровне соревнований во всех группах приняло участие 187 команд, а это 2431 человек. По итогам республиканских этапов в средней группе участвовало 20 команд из 19 муниципалитетов. Все это говорит о популярности хоккея и успехе проекта «Золотая шайба». В завершении Михаил Богаратов пожелал ребятам продолжать и дальше заниматься любимым видом спорта и прилежно учиться.

Далее состоялось награждение победителей и призеров. В праздничной атмосфере ребята получили дипломы, медали, кубки и сертификаты на приобретение хоккейной экипировки.

Отметим, что команда «Новчик» представит Чувашию на Всероссийском этапе соревнований «Золотая шайба» в средней группе, который пройдет с 16 по 24 марта в Перми.