01 февраля 2019 21:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Татарстанская спортсменка стала второй в многоборье по программе 1 спортивного разряда.

Спортсменка Республики Татарстан Сафина Нафикова завоевала «серебро» первенства России по художественной гимнастике, которое в эти дни проходит в Казани. Сафина стала второй в многоборье среди гимнасток 2007-2008 годов рождения по программе 1 спортивного разряда.

Татарстанская гимнастка является воспитанницей СШОР «Идель» (Казань). На первенстве России Сафина представляет Республику Татарстан в составе сборной Приволжского федерального округа.

Результаты

1. Анна Попова (Москва-СКФО – Ставропольский край) 67,450

2. Сафина Нафикова (ПФО – Республика Татарстан) 61,100

3. Мария Борисова (Санкт-Петербург) 60,950.