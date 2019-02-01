Сафина Нафикова завоевала «серебро» первенства России по художественной гимнастике - Советский спорт
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01 февраля 2019 21:31Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Сафина Нафикова завоевала «серебро» первенства России по художественной гимнастике

Татарстанская спортсменка стала второй в многоборье по программе 1 спортивного разряда.

Спортсменка Республики Татарстан Сафина Нафикова завоевала «серебро» первенства России по художественной гимнастике, которое в эти дни проходит в Казани. Сафина стала второй в многоборье среди гимнасток 2007-2008 годов рождения по программе 1 спортивного разряда.

Татарстанская гимнастка является воспитанницей СШОР «Идель» (Казань). На первенстве России Сафина представляет Республику Татарстан в составе сборной Приволжского федерального округа.

Результаты

1. Анна Попова (Москва-СКФО – Ставропольский край) 67,450

2. Сафина Нафикова (ПФО – Республика Татарстан) 61,100

3. Мария Борисова (Санкт-Петербург) 60,950.

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