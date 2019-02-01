Противостояние лыж и сноуборда: в Альметьевске стартовал фестиваль зимних видов спорта «SNOW FEST»

01 февраля 2019 21:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

1 февраля на горнолыжном склоне «Ян» в городе Альметьевск прошли первые соревнования по скоростным спускам с горы на сноуборде и горных лыжах, а также по восхождению в гору на лыжах в рамках фестиваля зимних видов спорта «SNOW FEST».

На крутом склоне проверили себя на прочность 23 сноубордиста и 22 лыжника. После трех пробных попыток спортсмены спускались с горы на время, где самый быстрый результат показали лыжники: Бочкарев Евгений из Набережных Челнов преодолел спуск за 18,3 секунд. Сноубордисты спустились на 4 секунды позже: с результатом 22, 4 секунды финишировал Ахметзянов Рустам из г. Альметьевск.

В женском зачете разрыв составил 6 секунд: Лачкова Резеда из г. Набережных Челнов спустилась на лыжах за 21,1 сек, а Шайдуллина Лия из г. Альметьевск финишировала на сноуборде за 27,2 сек.

Испытали свои силы спортсмены и в новом соревновании – восхождении в гору на лыжах, куда рискнули заявиться только мужчины. С красивым результатом в 30 секунд гору одолел Александр Назаров (г. Альметьевск).

Второго февраля день фестиваля будет посвящен биатлону, где вместе со всеми на старт выйдет Олимпийский чемпион Александр Легков. Для Республики Татарстан соревнование по любительскому биатлону – новинка. На него уже заявилось 50 человек, и примечательно, что среди них 21% составляют женщины. География участников не обширная, но на соревнования приедут спортсмены близлежащих городов и районов республики.