120 кикбоксеров ДФО встретились на татами Сахалина

02 февраля 2019 13:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «Лайт контакт» среди юношей и девушек прошёл на Сахалине.

На татами вышли сильнейшие спортсмены из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской и Сахалинской областей, чтобы оспорить путёвки на чемпионат России. Островной регион представили бойцы из Южно-Сахалинска, Охи и Смирных. Поединки шли между спортсменами в возрасте от 11 лет и старше.

- Дальний Восток принимаем у себя уже второй раз, но в таком масштабе впервые. В этом году состязания проходят в учебно-тренировочном центре «Восток», здесь профессиональный свет, бои транслируются на большом экране, - отметил руководитель сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин. - К тому же здесь удобное место в плане размещения спортсменов из других регионов – на территории есть гостиница, а рядом спорткомплекс. Все очень довольны. В настоящий момент ведутся переговоры, чтобы провести здесь чемпионат и первенство России.

Соревнования стартовали 31 января, тогда же прошли предварительные поединки. 1 февраля состоялись полуфиналы и заключительные схватки, по итогу которых определись лидеры. Так, победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Рамазан Эргешов (Камчатский край), Константин Ижболидин (Приморский край), Севастьян Косторный (Сахалинская область), Тимур Колесов (Сахалинская область), Артём Полютов (Сахалинская область), Даниил Поздеев (Камчатский край), Дмитрий Чубаров (Приморский край), Илья Мамаев (Сахалинская область), Александр Дю (Сахалинская область), Элимбек Кылычов (Сахалинская область), Тимофей Исаев (Сахалинская область), Игорь Четырко (Сахалинская область), Дмитрий Дроздов (Сахалинская область), Артём Тен (Сахалинская область), Игорь Литвинов (Сахалинская область), Алексей Сусолин (Сахалинская область), Виталий Чувашов (Сахалинская область), Артём Анойкин (Сахалинская область), Богдана Хонько (Камчатский край), Анастасия Евстратикова (Сахалинская область), Натела Чхрикян (Сахалинская область) и Дарья Стратичук (Камчатский край).

Сахалинцы Дмитрий Дроздов и Артём Тен выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.