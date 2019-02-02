Факел игр «Дети Азии» побывал на мысе Лопатина и пропутешествовал по Невельску

02 февраля 2019 13:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

К эстафете огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» присоединился Невельский района. Символ состязаний по улицам портового города пронесли 16 факелоносцев, которых здесь выбрали по итогам конкурса более чем из 40 заявок.

— Я не волнуюсь, не думаю, что будут какие-то проблемы на эстафете — я занимаюсь яхтенным спортом, в море нужна дисциплина, хладнокровие, сила и решительность, так что я уверена, что все получиться у меня, — без тени переживания рассказывает Александра Бондаренко, которой в Невельске выпала честь первой нести факел эстафеты.

Дистанция в 2,2 километра далась бегунам достаточно легко — даже погода, которая несколько дней до этого испытывала невельчан метелью, в день забега решила улыбнуться участникам несмелым февральским солнцем.

— Я очень горд, что эта лампада находится сегодня в Невельске. Я надеюсь, что, пройдя по нашему району огонь «Детей Азии» станет более ярким и добрым — как и сами жители. Думаю, к тому же, что в лампаде поселится дух состязаний и соревнований — мы очень спортивный район, — принял у хранителей лампаду с символом игр мэр района Алексей Шабельник.

После завершения забега символы игр — факел эстафеты и миниатюру с тремя талисманами спортивного события — уже традиционно передали на хранение в местный музей.

— Я с 14 лет занимаюсь лыжами, мне уже 78, но все равно чувствую небывалое воодушевление. Очень много детей смотрели, надеюсь, что их спортивный огонь тоже зажжет. Чувства были такие приподнятые — сразу вспомнил Олимпийские игры, когда факел в руки взял. Непередаваемые эмоции на самом деле, — перекрикивает порывы приморского ветра спортсмен-ветеран Владимир Максаков.

Кроме самого Невельска хранители огня и команда эстафеты игр успела посетить один из самых известных символов района — маяк, расположенный на мысе Лопатина. Несмотря на ураганный ветер и шторм, пламя игр составило компанию свету ориентира для судов и сделало зимнюю ночь немного светлее.

Эстафета огня продолжает свое движение по Сахалину — хранителей огня ждет путешествие в Аниву и Корсаков после чего зажженное в Якутии еще в декабре 2018 года пламя, пронесут по улицам Южно-Сахалинска, где уже 9 февраля будет дан официальный старт спортивному турниру.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.