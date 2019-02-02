Александр Легков преодолел дистанцию в 7,5 км в любительской биатлонной гонке

02 февраля 2019 13:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Олимпийский чемпион Александр Легков финишировал в любительской гонке по биатлону с результатом 20 минут 45 секунд, уступив первое место Александру Назарову (19:41), спортсмену из г. Альметьевск.

Соревнование прошло 2 февраля в рамках зимнего фестиваля «SNOW FEST» серии спортивных мероприятий TIMERMAN в г. Альметьевск Республики Татарстан.

Участникам гонки предстояло преодолеть дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже Легков поразил 3 мишени из 5, после чего отправился на два штрафных круга. Стрельба стоя была преодолена с результатом в две закрытые мишени. Мишени находились на расстоянии 10 метров.

В Республике Татарстан соревнование по любительскому биатлону проводилось впервые. Участие в нем приняло 50 спортсменов из 11 городов Татарстана и г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Победителем гонки в женском зачете стала спортсменка из г. Альметьевск Еромасова Надежда (25:47).

Третий день фестиваля «SNOW FEST» — классический лыжный день, где Легков планирует пробежать 50 км. Для любителей и профессионалов этого вида спорта подготовлены дистанции на разные уровни подготовки: лыжный марафон в 50 км и дистанции-спутники на 30 км, 15 км, 5 км и 2 км.

Мероприятие организовано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.