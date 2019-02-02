02 февраля 2019 19:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Спортсменка Республики Татарстан Ксения Фомина завоевала бронзу первенства России по художественной гимнастике, которое сегодня завершилось в Казани.

Ксения стала третьей в многоборье среди гимнасток 2009 года рождения по программе 2-го взрослого спортивного разряда.

Татарстанская гимнастка является воспитанницей Школы гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На первенстве России Ксения представляла Республику Татарстан в составе сборной Приволжского федерального округа.

Результаты

1. Алина Букитерова (Москва) – 53,850

2. Глафира Моржухина (Москва) – 53,500

3. Ксения Фомина (ПФО – Республика Татарстан) – 52,500