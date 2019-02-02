Ксения Фомина завоевала бронзу первенства России по художественной гимнастике - Советский спорт
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02 февраля 2019 19:26Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Ксения Фомина завоевала бронзу первенства России по художественной гимнастике

Спортсменка Республики Татарстан Ксения Фомина завоевала бронзу первенства России по художественной гимнастике, которое сегодня завершилось в Казани.

Ксения стала третьей в многоборье среди гимнасток 2009 года рождения по программе 2-го взрослого спортивного разряда.

Татарстанская гимнастка является воспитанницей Школы гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На первенстве России Ксения представляла Республику Татарстан в составе сборной Приволжского федерального округа.

Результаты

1. Алина Букитерова (Москва) – 53,850
2. Глафира Моржухина (Москва) – 53,500
3. Ксения Фомина (ПФО – Республика Татарстан) – 52,500

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