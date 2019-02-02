Спортсменка Республики Татарстан Ксения Фомина завоевала бронзу первенства России по художественной гимнастике, которое сегодня завершилось в Казани.
Ксения стала третьей в многоборье среди гимнасток 2009 года рождения по программе 2-го взрослого спортивного разряда.
Татарстанская гимнастка является воспитанницей Школы гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На первенстве России Ксения представляла Республику Татарстан в составе сборной Приволжского федерального округа.
Результаты
1. Алина Букитерова (Москва) – 53,850
2. Глафира Моржухина (Москва) – 53,500
3. Ксения Фомина (ПФО – Республика Татарстан) – 52,500