Деревню Зимней универсиады-2019 протестировали добровольцы

04 февраля 2019 11:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 1 по 2 февраля более 600 добровольцев оценивали уровень подготовки и инфраструктуру Деревни Зимней универсиады-2019. Участники протестировали основные сервисы, которые во время соревнований будут организованы для спортсменов и делегатов из разных стран: от заезда и размещения в комнатах до медицинского обслуживания и работы развлекательных локаций. Во второй день в Деревне также состоялась экскурсия для журналистов, которым показали, как будет организована работа объектов во время соревнований.

Принять участие в тестировании Деревни Зимней универсиады-2019 мог любой желающий, заполнив специальную форму регистрации в Интернете. В течение двух дней добровольцы жили в новой Атлетической деревне, расположенной в кампусе Сибирского федерального университета на пр. Свободном. За это время участникам удалось протестировать основные сервисы, которые будут оказаны спортсменам и делегатам из разных стран во время Зимней универсиады-2019: аккредитация, заселение в комнаты, организация питания и медицинского обслуживания, работа развлекательной лаунж-зоны, фитнес-центра, сувенирного магазина и так далее.

Добровольцев условно поделили на представителей разных стран и предложили им сыграть роли иностранных делегатов. Так, каждый взял с собой чемоданы и спортивный инвентарь, чтобы проверить готовность транспорта и контрольно-пропускных пунктов к работе с багажом нестандартных размеров и габаритов. Во время тестирования Деревни Зимней универсиады-2019 добровольцы проверяли сотрудников объектов на знание иностранных языков, обращались в медицинский центр за помощью и питались в будущем главном ресторане Студенческих игр.

Как сообщила одна из участниц тестирования Алена Скуратова, ей досталась интересная роль: «По легенде я была хоккеисткой из Швейцарии. Заселилась в общежитие, но якобы потеряла багаж, потом обращалась к врачу за помощью – все для того, чтобы проверить, как сотрудники и волонтеры будут реагировать на нестандартные ситуации. При этом я постоянно общалась с окружающими на английском языке, чтобы понять, смогут ли они понять иностранца. В целом все прошло хорошо. Уверена, что спортсменам Зимней универсиады-2019 у нас очень понравится!»

Как рассказал руководитель Дирекции Студенческих игр Максим Уразов, по итогам тестирования Деревни у всех добровольцев соберут предложения о том, что можно сделать лучше. «Закончены все строительные работы, введены в эксплуатацию многофункциональные комплексы Деревни Зимней универсиады-2019, и сейчас идет тонкая настройка всех систем, взаимодействия между сотрудниками и службами на объектах, – отметил он. – Тестируются не только все наши площадки, но и люди, которые здесь работают. Они становятся единой командой, оперативно реагируют на изменения. Деревня показала свою работоспособность, участники тестирования довольны комфортными условиями проживания, питанием и другими услугами. Мы уверены, что к началу Студенческих игр все будет отлично подготовлено».

Исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков подчеркнул, что Деревня Зимней универсиады-2019 станет ценной частью наследия Студенческих игр: «Оба ядра Деревни Зимней универсиады-2019 – Атлетическая деревня и Резиденция волонтеров – располагаются в кампусе СФУ. Это очень мудрое решение, потому что после соревнований все эти объекты послужат студентам, которые будут здесь жить, учиться и работать. Каждый рубль, вложенный в подготовку к Студенческим играм, - это рубль, вложенный в российское образование. Я с гордостью говорю, что в нашей стране очень мало университетов с такими прекрасными кампусами».