Руководители региональных спортивных федераций за высокие достижения отмечены благодарственными письмами Губернатора

04 февраля 2019 11:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Перспективы развития физической культуры и спорта в регионе стали главной темой расширенного совещания под руководством зампредседателя Правительства Омской области Татьяны Дерновой.

В семинаре-совещании в Конгресс-холле приняли участие руководители регионального Минспорта, городского департамента, СибГУФКа, депутаты Законодательного собрания, а также представители общественных организаций по 79 видам спорта.

– Я хочу, чтоб ваши усилия и старания приводили ваших воспитанников к высоким наградам, – открыла встречу заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Дернова. – В 2018 году наши спортсмены завоевали более 1000 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Более 200 спортсменов являются членами сборных команд России. Я желаю вам все наработанное годами переформатировать в медали, ведь самое главное в спорте – это результат. А на сегодняшний день он прекрасен.

Первой темой обсуждения стала реализация майского Указа Президента РФ, основная цель которого – увеличение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 %.

Сегодня физкультурой и спортом занимаются 50,1 млн россиян (36,8 %), в Омской области этот показатель равен 37,6 %. К 2024 году к физической активности предстоит привлечь еще не менее 25,3 млн человек в стране и не менее 299 тысяч человек в нашем регионе.

Для достижения поставленной цели федеральным проектом «Спорт – норма жизни» предусмотрен комплекс мероприятий. Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 70 % населения, направленная на формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Фестивальное движение с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений охватит все субъекты Российской Федерации.

Особое внимание в ходе встречи было уделено антидопинговой политике. В региональном Минспорте создана специальная комиссия, в составе которой эксперты рассматривают актуальные вопросы по борьбе с допингом и формируют планы профилактических мероприятий. Университет физической культуры и спорта обучает тренеров основам антидопинговой политики. Кроме того, при аккредитации каждая федерация включает в свою программу раздел «Антидопинг». Главной задачей регионального министерства спорта является профилактика применения запрещенных препаратов и популяризация здорового спорта. В этом году в Омской области планируется провести около 20 мероприятий, направленных на пропаганду антидопинговых правил, в том числе с участием известных спортсменов.

Также собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия регионального Минспорта с федерациями: присвоения спортивных разрядов, включения мероприятий в календарный план и медицинского обслуживания мероприятий. В завершение встречи лучшие федерации по итогам работы в 2018 году наградили Благодарственными письмами Губернатора, Правительства и Министерства спорта Омской области.