В Красноярске завершились тестовые соревнования по биатлону

04 февраля 2019 11:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске завершились чемпионат России и IV этап Кубка России по биатлону – тестовые соревнования Зимней универсиады-2019. В рамках программы прошли мужской и женский спринт, одиночная и смешанная эстафеты. По итогам большинство наград завоевали спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа. Соревнования, запланированные на 3 февраля, были отменены ввиду неблагоприятных погодных условий.

Победителями соревнований в спринте стали Екатерина Мошкова и Максим Буртасов. В эстафетах лидировали вторая команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Мошковой, Дмитрия Иванова, Вадима Филимонова и команда Свердловской области в составе Тамары Ворониной и Алексея Шевченко. Также на хорошем уровне выступили команды Москвы, Красноярского края, Новосибирской, Московской и Свердловской областей, Республики Башкортостан. По итогам данных соревнований Союз биатлонистов России определит состав сборной на Зимнюю универсиаду-2019.

Чемпионат России и IV этап Кубка России по биатлону являлись тестовыми соревнованиями Зимней универсиады-2019, в ходе которых организаторы проверяли готовность Академии биатлона к Студенческим играм. Спортсмены положительно оценили готовность спортивного объекта. В составе сборной Красноярского края в соревнованиях приняла участие член сборной России Маргарита Васильева. Несмотря на занятость в первой сборной страны, она нашла возможность выступить на тестовом мероприятии Зимней универсиады-2019.

«Я приехала на эти соревнования с этапов Кубка мира, и могу провести параллели, так как знаю, какой там уровень организации и проведения. С уверенностью могу сказать, что наш уровень ничем не уступает. Все люди на своих местах. Наша трасса одна из лучших в стране, очень хорошо подготовлена, достаточно широкая, ровная и рельефная. И сама «Академия биатлона» мне нравится. Здесь можно тренироваться круглый год, все условия для этого есть. Хочу пожелать спортсменам удачи, а зрителям – положительных эмоций», – рассказала спортсменка.

Своими впечатлениями после соревнований поделился красноярский спортсмен Александр Дедюхин, который в напряженной борьбе стал серебряным призером спринта: «Я считаю, что у нас одна из самых сложных трасс с каскадом подъемов в России, отдыхать вообще негде. Трасса готова хорошо, в целом высокая организация соревнований. Думаю, что на Зимней универсиаде-2019 будет еще лучше. Моя цель на этих соревнованиях – проявить себя. Я целенаправленно готовлюсь к Студенческим играм. Но в команде России очень сильная конкуренция».

За ходом соревнований следила и Посол Зимней универсиады-2019, олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. Она рассказала о подготовке к тестовым мероприятиям и оценила уровень готовности объекта «Академия биатлона»: «Тестовые соревнования позволяют понять, как работает весь организм в целом. Мы тщательно готовились на протяжении долгого времени. У нас отлично готовы трассы, высокая подушка искусственного снега, работает современная техника. Это позволит нам не только Универсиаду провести на высоком уровне, но и использовать комплекс для более качественной подготовки нашей команды. Благодаря Зимней универсиаде-2019, не только биатлон, но и наш город с богатыми спортивными традициями получил современные объекты с развитой инфраструктурой. Это позволит развиваться и заниматься спортивным командам. Я считаю, что к проведению Студенческих игр мы готовы, будем рады гостеприимно встречать и спортсменов, и болельщиков».

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкой температурой воздуха) в Красноярске, Союз биатлонистов России принял решение отменить индивидуальные гонки. Напомним, индивидуальная женская гонка на 15 км и мужская гонка на 20 км по регламенту соревнований должны были пройти 3 февраля в рамках проведения чемпионата России и IV этапа Кубка России по биатлону.