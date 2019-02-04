Россия и Корея сразились за пояса чемпионов Азии

04 февраля 2019 11:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Международный турнир по профессиональному кикбоксингу за звание Чемпиона Азии прошел в минувшее воскресенье на Сахалине.

На ринге УТЦ "Восток" встретились сильнейшие бойцы Дальнего Востока и Южной Кореи. Турнир собрал огромное число болельщиков, которых ждали шесть захватывающих поединков.

На церемонии открытия соревнований зрителей, спортсменов и почётных гостей приветствовал заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов.

- Очень приятно, что это значимое событие проходит в таких замечательных условиях. Огромное спасибо руководству УТЦ "Восток" за предоставленную возможность провести эти соревнования на таком высоком уровне, - отметил Егор Умнов. - Кикбоксинг - это удивительный вид спорта, яркий, интересный и зрелищный, он укрепляет тело и дух, делает мужчину способным добиваться поставленных задач. Поздравляю всех с открытием международного турнира. Желаю, чтобы он прошёл без травм, и пусть победит сильнейший!

К поздравлениям присоединились президент областной федерации кикбоксинга Алексей Буторин, а также вице-президент Всемирной федерации кикбоксинга и муайтай Хванг Джонхо и председатель координационного совета директоров всемирной федерации кикбоксинга и муайтай Хан Понг Кио.

Турнир открыл поединок в лёгком весе между южносахалинцем Эдуардом Боговином (54 кг) и холмчанином Андреем Ультуркеевым (56 кг). В первом разогревающем бою вечера победа досталась спортсмену из областного центра. В напряжённой схватке он выиграл соперника по очкам. Далее лицом к лицу сошлись Владимир Леонтьев (60 кг) из Хабаровска и Евгений Шершиков (60 кг) из Владивостока. По итогу битвы королём ринга в весовой категории 60 кг стал хабаровчанин. С каждым новым боем страсти накалялись, поединки становились всё динамичнее, и уже следующая встреча в весе 84 кг между Вячеславом Масловым из Владивостока и Загидом Шамиловым из Южно-Сахалинска закончилась нокаутом для последнего.

Следующий бой стал особо значимым для островитян. Зал ликовал, когда канатную черту ринга пересёк южносахалинец Юлиан Красавин. Ему предстояло сразиться в рейтинговом поединке в весе 63,5 кг со Степаном Прудкиным из Хабаровска. С самого начала боя преимущество явно было на стороне Юлиана. Зрелищная и кровавая схватка обещала закончиться нокаутом для хабаровчанина. Тем не менее, гость турнира отстоял все три раунда, а сахалинец праздновал победу.

- Бой прошёл так, как и планировал. Конечно, искал моменты, чтобы закончить его досрочно, но парень оказался крепким и терпеливым, - поделился Юлиан. - Хорошо я выступил или нет, не знаю. По мне, выиграл - значит хорошо, а все остальные моменты пусть оценивает тренер. По кикбоксингу у меня не много поединков, а по профессионалам - первый, поэтому это самый сильный боец, с которым я встречался когда-либо. Эта победа даст мне возможность в будущем побороться за пояс чемпиона Азии.

Далее пришло время главного события вечера - титульных поединков "Россия vs Корея" за пояса Чемпионов Азии. Первыми заветный трофей оспорили Михаил Ковылин из Уссурийска и Kim Jinkuk из Сеула. Кстати, перед началом боя россиянин подарил последнему шапку ушанку, в которой вышел на ринг.

Первый международный выход отличался высокой техникой спортсменов. Гладиаторы бились на равных и до последней минуты сохраняли интригу исхода боя. В итоге первого чемпиона определил не нокаут, а количество очков - победу в упорном бою присудили Михаилу Ковылину.

- Было очень тяжело. Соперник опытный, выступал в тайском боксе среди профессионалов. К тому же это первый для меня международный бой. Немного растерялся в начале, но затем нашёл силы собраться и победить, - рассказал после боя Михаил. - Теперь пояс нужно три раза отстоять, буду готовиться. Главное находить время для тренировок, так как служба в армии не всегда позволяет этого делать.

Заключительный титульный бой между Chow Gwang Min (Сеул) и Исламом Абдувахидовым из Владивостока выдался не менее зрелищным и запомнился чередой нокдаунов. Ближе к концу боя стало очевидно, что второй чемпионский пояс уедет в Страну утренней свежести. Так и случилось, Ислам выдержал все пять раундов, но проиграл по очкам, а Chow Gwang Min стал чемпионом Азии в весе 67 кг. Спортсмен из Кореи признался, что бой был очень сложным, отметив хорошую подготовку российского кикбоксёра.