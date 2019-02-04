Огонь Зимней универсиады-2019 пронесут по историческому центру Енисейска

04 февраля 2019 11:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

5 февраля 2019 года этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года состоится в Енисейске, одном из самых старинных сибирских городов, которому в текущем году исполнится 400 лет. Общая протяженность маршрута – 2300 м.

Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 12:00 в историческом центре города около памятника основателям Енисейска, пробегут по улицам Бабкина, Рабоче-Крестьянской, Худзинского, Ленина, переулку Партизанскому и финишируют на площади, расположенной на пересечении улиц Ленина, Кирова и Бабкина. Здесь будет зажжена городская чаша огня. Маршрут Эстафеты огня украсят виды на Спасо-Преображенский мужской монастырь и Успенскую церковь, а также на Троицкую церковь и Богоявленский собор, где подходят к концу реставрационные работы.

Огонь по улицам города пронесут чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Борис Федоров, призер международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу Олег Дремезов, учитель физической культуры школы №9 Алексей Хаванский, преподаватель детской музыкальной школы Анна Аракчеева, студентка Енисейского педагогического колледжа Галина Гасникова и другие факелоносцы.

После окончания Эстафеты огня для участников и зрителей в городском Доме культуры им. А.О. Арутюняна пройдет праздник с концертной программой, подготовленной в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс».

Из Енисейска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Канск, где 9 февраля состоится следующий этап эстафеты.

Напомним, этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 на территории Красноярского края стартовал 22 января в Норильске. Проект начался 20 сентября в итальянском Турине, где прошла церемония зажжения огня. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 20 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Студенческих игр охраняют сотрудники Росгвардии.