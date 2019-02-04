Победа и два рекорда Сергея Гладких на чемпионате России по пауэрлифтингу

04 февраля 2019 11:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Москве завершились чемпионат и первенства России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье. Более 300 спортсменов из 47 регионов РФ боролись за места на пьедестале.

– Отлично выступил на турнире представитель Сергей Гладких, – рассказывает старший тренер сборной края по пауэрлифтингу Александр Бычков. – В давнем соперничестве с иркутским атлетом Константином Даниловым Сергей набрал в сумме троеборья 815,0 (310,0+213,0+292,5) кг, оторвался от конкурента на 17,5 кг и занял первое место в весовой категории 66 кг, установив при этом рекорд России в жиме и троеборье. Сергею через месяц исполняется 30 лет – и он находится в самом расцвете сил!

Красноярские юниорки на первенстве страны, проиграв всего одно очко, стали вторыми в командном первенстве, пропустив вперед сборную Ханты-Мансийского АО.

Серебро в весовой категории 43 кг завоевала Светлана Кан из Красноярска. Бронзовая медаль в весе 84 кг у красноярки Александры Кицул. Среди юниоров Семен Дукшанин из Боготола стал третьим в весовой категории свыше 120 кг.

Юношескую сборную Красноярского края в столице представляли два спортсмена, и оба завоевали медали: красноярец Егор Носач в весе 53 кг – второй, а Евгений Степанов из села Зыково в весе 74 кг – третий.

Данные соревнования являлись отборочными для участия в чемпионатах и первенствах мира, а также европейских стартах.

Результаты спортсменов сборной Красноярского края:

Чемпионат России

1-е место – Сергей Гладких (66 кг.), рекорд России в жиме и троеборье.

Первенство России среди юниоров и юниорок 19-23 лет

2-е место – сборная Красноярского края (юниорки), командное первенство;

2-е место – Светлана Кан (43 кг);

3-е место – Александра Кицул (84 кг);

3-е место – Семен Дукшанин (свыше 120 кг).

Первенство России среди юношей и девушек 14-18 лет

2-е место – Егор Носач (53 кг);

3-е место – Евгений Степанов (74 кг).