Абсолютный чемпион Сибири – Олег Степко!

04 февраля 2019 11:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

С 30 января по 1 февраля 2019 года в Кемерове прошел чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин.

В соревнованиях принимали участие ведущие спортсмены — мастера спорта России международного класса и мастера спорта России по спортивной гимнастике сборных команд субъектов Сибирского федерального округа из Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Новосибирской и Томской области.

В первый день соревнований были разыграны медали в командном первенстве. Победителем чемпионата стала команда Кемеровской области, а новосибирские парни стали обладателями серебряных медалей. Честь области защищали Даниил Казачков, Олег Степко, Давид Арзуманян, Алексей Рябов и Виталий Сердюков. «Бронза» у сборной Томской области.

31 января прошли соревнования в личном многоборье. Победителем стал наш Олег Степко. Он опередил двух гимнастов из Ленинска-Кузнецкого Андрея Логутова и Никиту Левникова на четыре и восемь баллов соответственно.

В третий день турнира прошли финалы на отдельных снарядах. И здесь новосибирцы собрали урожай из 9 медалей, среди которых 2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Медали новосибирских гимнастов

Командное первенство:

2-е место – сборная Новосибирской области в составе: Даниил Казачков, Олег Степко, Давид Арзуманян, Алексей Рябов, Виталий Сердюков

Личное первенство:

1-е место – Олег Степко (многоборье, перекладина, конь)

2-е место – Олег Степко (кольца, брусья), Давид Арзуманян (вольные упражнения, опорный прыжок)

3-е место – Олег Степко (вольные упражнения), Давид Арзуманян (брусья), Алексей Рябов (перекладина)