В Аксубаево прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

04 февраля 2019 11:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

1 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы на базе МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова прошли районные отборочные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Организаторами соревнований выступили - Аксубаевская МО РОГО ДОСААФ РТ, Отдел образования и МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова.

На торжественном открытии мероприятия присутсвовал начальник отдела образования Станислав Зайцев, инспектор центрального военного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи генерал-майор Анатолий Молоствов, председатель Совета ветеранов Аксубаевского филиала ОО «Морское собрание РТ» полковник Николай Прончатов и военный комиссар Черемшанского и Аксубаевского районов РТ Дмитрий Палаткин.

Всего в соревновании приняли участие учащиеся 12 школ Аксубаевского муниципального района.

В личном зачете победителями стали Данил Шуркин, Данил Крайнов и Руслан Нургатин, которые примут дальнейшее участие в финале республиканских соревнований в г. Казань.

В командном зачете первое место заняла команда МБОУ «АСОШ № 1», второе место - МБОУ «Старотимошкинской школы», третье место - МБОУ «Шербенской ООШ».

Председатель совета Аксубаевской МО РОГО ДОСААФ РТ Петр Васильевич Волков наградил победителей соревнований грамотами, медалями и кубками.