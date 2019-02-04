В Аксубаево прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки - Советский спорт
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04 февраля 2019 11:57Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Аксубаево прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

1 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы на базе МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова прошли районные отборочные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Организаторами соревнований выступили - Аксубаевская МО РОГО ДОСААФ РТ, Отдел образования и МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова.

На торжественном открытии мероприятия присутсвовал начальник отдела образования Станислав Зайцев, инспектор центрального военного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи генерал-майор Анатолий Молоствов, председатель Совета ветеранов Аксубаевского филиала ОО «Морское собрание РТ» полковник Николай Прончатов и военный комиссар Черемшанского и Аксубаевского районов РТ Дмитрий Палаткин.

Всего в соревновании приняли участие учащиеся 12 школ Аксубаевского муниципального района.

В личном зачете победителями стали Данил Шуркин, Данил Крайнов и Руслан Нургатин, которые примут дальнейшее участие в финале республиканских соревнований в г. Казань.

В командном зачете первое место заняла команда МБОУ «АСОШ № 1», второе место - МБОУ «Старотимошкинской школы», третье место - МБОУ «Шербенской ООШ».

Председатель совета Аксубаевской МО РОГО ДОСААФ РТ Петр Васильевич Волков наградил победителей соревнований грамотами, медалями и кубками.

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