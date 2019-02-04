В Нижнекамске прошли военно-спортивная Спартакиада ко Дню защитников Отечества

04 февраля 2019 12:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

30 января на базе Нижнекамской автошколы ДОСААФ РТ прошел городской конкурс среди школьников, приуроченный Дню защитника Отечества. Организаторы – ДОСААФ, отдел ГИБДД, ГБУ «БДД», Детский автогородок.

Мероприятие состоялось в день проведения в Нижнекамске отчетного совещания по итогам прошедшего года. Прибывшие участники заседания - руководители оборонного общества республики и его подразделений – стали гостями спартакиады школьников. Участников соревнований напутствовали перед стартами председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов и советник главы города Нижнекамска Григорий Китанов.

Такой конкурс проводится впервые, его цель - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков, повышение эффективности проводимой работы по подготовке молодежи к службе в армии и развития у подростков интереса к военной службе.

В состязаниях приняли участие 15 команд, возраст участников 13-15 лет. Ребята соревновались в знании военного дела, оказании медицинской помощи, Правил дорожного движения, стрельбе по мишени, сборке-разборке автомата, силовой подготовке, правильном и быстрое обмундировании в общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

Одним из самых сложных, но и интересных этапов оказался этап многоборья «Один за всех и все за одного», за который отвечали представители Центра Военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ и страйкбольных команд «А.R.E.S» и «Дикая стая». Задание - преодолеть полосу препятствий на скорость. При этом важно найти все мины и донести товарища, которого по легенде ранили в ногу.

В итоге в общем зачете победителями стала команда Татарстанского кадетского корпуса (ТКК), на втором месте – команда школы № 11, 3 место досталось команде татарской гимназии № 1.

Судейской коллегией подведены итоги и отдельно каждого этапа. В результате на этапе «Знатоки ПДД» лучшими стали ребята из гимназии № 32, «Оказание первой помощи» - команда ТКК, «Мозговая атака» (блиц-опрос на знание истории Вооруженных сил, военного дела) – команда школы №9, «Защита» (надевание ОЗК) – ТТК, «Меткий стрелок» - ТТК, «Сборка-разборка автомата» - команда школы № 27 и ТТК, «Кто сильней?» - команда школы № 5, «Один за всех, и все за одного» - татарская гимназия № 1.