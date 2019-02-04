В Казани прошло первенство Татарстана по стоклеточным шашкам

С 31 января по 3 февраля в Казани прошло первенство Республики Татарстан по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 8, 10, 13 и 16 лет.
В соревнованиях приняли участие 92 шашиста из Балтасинского, Высокогорского, Тетюшского районов, Зеленодольска, Нижнекамска, Казани, а также гости из Москвы и Удмуртской Республики.
Победителями и призерами стали:
Девочки до 8 лет
1 место – Титова Арина (Казань)
2 место – Закирова Диля (Балтасинский район)
3 место – Максимова Дана (Казань)
Мальчики до 8 лет
1 место – Зартдинов Марат (Казань)
2 место – Садреев Айрат (Казань)
3 место – Арефьев Денис (Казань)
Девочки до 10 лет
1 место – Гайнуллина Камилла (Казань)
2 место – Каримуллина Сабина (Казань)
3 место – Романова Анна (Высокогорский район)
Мальчики до 10 лет
1 место – Кузнецов Кирилл (Зеленодольский район)
2 место – Хакимов Камиль (Высокогорский район)
3 место – Харитонов Артемий (Казань)
Девушки до 13 лет
1 место – Насыбуллина Ляйсан (Казань)
2 место – Садреева Камиля (Казань)
3 место – Сулейманова Эвелина (Казань)
Юноши до 13 лет
1 место – Девин Павел (Высокогорский район)
2 место – Дубровин Роман (Зеленодольский район)
3 место – Назаров Иван (Казань)
Девушки до 16 лет
1 место – Шонина Дарья (Казань)
2 место – Пигачева Дарья (Казань)
3 место – Опалева Далила (Тетюшский район)
Юноши до 16 лет
1 место – Гаврилов Николай (Казань)
2 место – Зайнуллин Ильназ (Тетюшский район)
3 место – Вахотин Юсуф (Казань).