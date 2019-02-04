В Казани прошло первенство Татарстана по стоклеточным шашкам

04 февраля 2019 12:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 31 января по 3 февраля в Казани прошло первенство Республики Татарстан по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 8, 10, 13 и 16 лет.

В соревнованиях приняли участие 92 шашиста из Балтасинского, Высокогорского, Тетюшского районов, Зеленодольска, Нижнекамска, Казани, а также гости из Москвы и Удмуртской Республики.

Победителями и призерами стали:

Девочки до 8 лет

1 место – Титова Арина (Казань)

2 место – Закирова Диля (Балтасинский район)

3 место – Максимова Дана (Казань)

Мальчики до 8 лет

1 место – Зартдинов Марат (Казань)

2 место – Садреев Айрат (Казань)

3 место – Арефьев Денис (Казань)

Девочки до 10 лет

1 место – Гайнуллина Камилла (Казань)

2 место – Каримуллина Сабина (Казань)

3 место – Романова Анна (Высокогорский район)

Мальчики до 10 лет

1 место – Кузнецов Кирилл (Зеленодольский район)

2 место – Хакимов Камиль (Высокогорский район)

3 место – Харитонов Артемий (Казань)

Девушки до 13 лет

1 место – Насыбуллина Ляйсан (Казань)

2 место – Садреева Камиля (Казань)

3 место – Сулейманова Эвелина (Казань)

Юноши до 13 лет

1 место – Девин Павел (Высокогорский район)

2 место – Дубровин Роман (Зеленодольский район)

3 место – Назаров Иван (Казань)

Девушки до 16 лет

1 место – Шонина Дарья (Казань)

2 место – Пигачева Дарья (Казань)

3 место – Опалева Далила (Тетюшский район)

Юноши до 16 лет

1 место – Гаврилов Николай (Казань)

2 место – Зайнуллин Ильназ (Тетюшский район)

3 место – Вахотин Юсуф (Казань).