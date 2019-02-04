В Альметьевске прошел первый фестиваль зимних видов спорта «SNOW FEST»

04 февраля 2019 12:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 1 по 3 февраля в Альметьевске прошел первый фестиваль зимних видов спорта серии спортивных мероприятий TIMERMAN «SNOW FEST». На протяжении трех дней спортсмены соревновались в различных дисциплинах: скоростных спусках с горы на сноуборде и горных лыжах, восхождении в гору на лыжах, первом любительском биатлоне, лыжном марафоне и дистанциях-спутниках на 30 км, 15 км, 7,5 км и 2 км.

В фестивале приняло участие 832 человека, где 60 процентов участников пришлось на лыжный день. Абсолютным победителем лыжного марафона стал спортсмен из Богатых Сабов Руслан Миннегулов, финишировав с красивым результатом в 2 часа 22 минуты и 20 секунд. В женском зачете первой дистанцию преодолела Рамиля Валеева (02:57:32).

«Очень здорово, что вы организовываете в республике массовые соревнования не только для профессионалов, но и для любителей. Это оказывает большое влияние на подрастающих ребят, подрастающих спортсменов. На всероссийских чемпионатах мы часто слышим имена татарстанцев и это действительно важный показатель», - поделился гость фестиваля российский лыжник Александр Легков. 2 февраля он впервые принял участие в любительском биатлоне, финишировав с результатом в 20 минут 45 секунд. А в третий день преодолел лыжный марафон за 2:45:40.

«Я очень рад, что вы решили провести зимний фестиваль в нашем городе, а в особенности соревнования по любительскому биатлону. Я принимаю участие во всех зимних стартах вашей серии, но больше начал уходить в биатлон. Спасибо за отличную организацию!», - прокомментировал Александр Назаров, победитель соревнования по восхождению в гору на лыжах (00:00:30), любительского биатлона (00:19:41) и серебряного призера лыжного марафона фестиваля (02:23:33).